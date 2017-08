Scioli desmintió haber participado en la negociación para que Cristina vaya al programa de Susana

Pese a todo lo que se dijo sobre una posible visita de Cristina Kirchner al programa de Susana Giménez y que lo señalaban a él como el principal negociador, el excandidato presidencial Daniel Scioli dijo: “Es una absoluta mentira, jamás me meto en esas cosas”.

Durante casi dos días las voces más destacadas del espectáculo apuntaban que Susana Giménez recibiría en su living de domingo a la noche a la expresidenta Cristina Kirchner. Los rumores se concentraban en descubrir cuál sería el escenario ideal para cubrir ese encuentro. Que había diferencias en las exigencias de cada una, y ninguna coincidencia. Que si la diva de los teléfonos le preguntaría tal o cual cosa.

Lo cierto es que entrada la tarde, Susana publicó un tajante tuit en el que negaba que fuera a recibir a Cristina Kirchner.

De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) 30 de agosto de 2017

El fuerte mensaje de Susana Giménez hizo alusión a su postura crítica de las políticas del kirchnerismo que mantuvo durante esas gestiones.

El martes pasado, fue el periodista Jorge Rial quien desde su programa, que se transmite por América, había deslizado que había tratativas entre allegados de la exjefa de Estado y la producción de Susana para concretar una entrevista en su popular programa de los domingos a la noche.

Por su parte, fuentes del círculo íntimo de Cristina Kirchner negaron que hayan mantenido conversaciones con la producción de Susana para la entrevista: "Es una locura, nunca existió esa negociación", señalaron voceros suyos a NA.

De esas negociaciones participaban supuestamente Daniel Scioli y los Pimpinela.

Sin embargo, el exgobernador bonaerense al ser consultado hoy por Luis Novaresio, en radio La Red, negó en forma determinante que él fue partícipe de alguna negociación en ese sentido. “De ninguna manera, jamás me meto en esas cosas”, aseguró.

"De ninguna manera, jamás me meto en esas cosas", dijo Daniel Scioli al negar haber sido parte de las negociaciones para que Cristina sea entrevistada por Susana.



Incluso, la propia expresidenta aludió al tema durante el acto de relanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Atenas, en La Plata: "Hice la apuesta de si era posible ganar una elección sin pisar un set de televisión y lo hicimos", destacó.

"La política no se construye en un set de televisión. La verdad es que no es nada con la televisión, que es una industria importante, y tampoco es una crítica a los periodistas... ¡Sino a los políticos! El problema es considerar a la política como espectáculo y no como una construcción social", apuntó.