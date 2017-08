Por Menem, se cruzaron Pichetto y Carrió

El jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, advirtió ayer que la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) de "subestima la independencia de la Corte" Suprema de Justicia, a raíz del fallo que habilitó al ex presidente Carlos Menem a ser candidato para renovar su banca en el Senado en las próximas elecciones. La reacción de Pichetto se produjo luego de que la diputada oficialista sostuvo que el fallo del tribunal que habilitó la postulación del expresidente era "incorrecto" y que había sido dictado por la "presión" ejercida por el propio jefe de la bancada de senadores del PJ sobre los jueces de la Corte.

"Constituye una subestimación de la probada independencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia la acusación de la que me hizo objeto la diputada Carrió", consideró Pichetto en respuesta a las declaraciones de la diputada, y agregó que esos dichos "hacen aparecer al máximo tribunal como influenciable". Además, Pichetto sostuvo que "en ningún momento" habló con los jueces sobre Menem, cuya postulación para un nuevo período como senador nacional había sido impugnada por las causas abiertas en la justicia que tiene el ex presidente.

Carrió reprobó el fallo que el martes habilitó la candidatura de Menem y consideró que es "incorrecto" porque el exmandatario "está procesado y en juicio oral por una grave violación de los derechos humanos".