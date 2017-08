Peña sobre el caso Maldonado: "No actuaríamos nunca encubriendo a nadie"

Los reclamos por la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en una protesta de la comunidad mapuche en Chubut cruzaron la presentación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ayer ante la Cámara de Diputados. Todos los bloques opositores reclamaron al Gobierno información. "Somos los primeros interesados en que aparezca Santiago Maldonado. Es la primera prioridad. Aparición con vida", respondió el funcionario.

"No hemos actuado ni actuaríamos nunca encubriendo a nadie. Queremos que se sepa la verdad", agregó Peña, quien insistió en que "todas las hipótesis están abiertas" aunque señaló que "no hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trata de una desaparición forzada". El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno será "duro" con "cualquier persona del Estado que se haya apartado un centímetro de la ley, particularmente en el uso de la fuerza pública", pero pidió no "atacar" a la Gendarmería "sin que haya elementos concretos".

Además, cuestionó al kirchnerismo por "el intento de insinuar similitudes con la dictadura" y le reclamó "que todos sean claros en el repudio a la violencia, venga de quien venga". Aun en un clima menos áspero que en anteriores presentaciones, el jefe de Gabinete recibió una pregunta insistente que expresaron diputados del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), el Frente Renovador (FR), el bloque Justicialista (BJ), Libres del Sur y el Frente de Izquierda, entre otros: "¿Dónde está Santiago Maldonado?"

Peña comenzó su presentación centrándose en los números de la economía. Sostuvo que "la economía está creciendo por encima del 4% anual en este momento" y que "la Argentina ha salido de la zona de crisis"; aunque admitió que "todavía hay millones de argentinos que tienen dificultades y que no han sentido aún todos los efectos de esa recuperación". Los primeros en preguntarle fueron los diputados oficialistas que, anticipándose a lo que sería el tema de la tarde e intentando introducir un contraste, hicieron foco sobre la situación en Venezuela y la "radicalización de los jóvenes", en palabras de Cornelia Schmidt-Liermann.

Para cuando llegó el turno del PJ-FpV, Peña no había mencionado aún al joven desaparecido. Por eso, el kirchnerista Adrián Grana lo cruzó: "No dijo una sola palabra de Santiago Maldonado y su desaparición forzada. Debería haber encabezado su informe con este tema. Su silencio es también un posicionamiento del Gobierno", señaló. Más adelante, el tema volvió a salir ante las preguntas de Felipe Solá (FR), Pablo Kosiner (BJ) y Victoria Donda (Libres del Sur), entre otros.

Además, Peña debió responder las acusaciones del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre el accidentado escrutinio provisorio en las elecciones primarias, justo un día después de que se confirmara que la ganadora de esos comicios en la provincia de Buenos Aires para el tramo de senadores fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Rechazamos la insinuación permanente de la estafa electoral", dijo el jefe de Gabinete.

Peña consideró que el escrutinio "es lento y obsoleto" pero subrayó que "de ninguna manera fue manipulado" y acusó al kirchnerismo de querer "desligitimar el sistema electoral y el sistema democrático". De paso, aprovechó el cruce para insistir en la reforma electoral que impulsa el Gobierno. "Pedimos apoyar en senadores la boleta única o la boleta electrónica o cualquier otro mecanismo que nos asemeje a cualquier otro país del planeta", demandó.