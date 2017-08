El Ejecutivo busca locación para la central nuclear que rechazó Río Negro

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció ayer ante la Cámara de Diputados que tras el rechazo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la instalación de una central nuclear en su provincia, el Gobierno busca otra locación para la planta. "Vamos a trabajar para una locación alternativa", adelantó.

La construcción de la que sería la quinta planta nuclear en el país se pactó con China luego de un pedido del propio Weretilneck, quien tras la derrota electoral del domingo 13 (su partido quedó tercero lejos del Frente para la Victoria y de Cambiemos) anunció que escuchará las objeciones de los rionegrinos y no respaldará la construcción de la central.

A continuación, esa y otras definiciones de Peña sobre cuestiones de política económica:

- Central nuclear en Río Negro: "El único argumento fuerte (contra la instalación) es la licencia social. Pero la posibilidad de avanzar en esta obra no requería un compromiso indeclinable con la locación. Vamos a trabajar para una locación alternativa".

- Facultad de cerrar de ramales ferroviarios: "Enfáticamente decimos que no (habrá cierres). Claramente el sentido (del decreto) tiene que ver con la urbanización de terrenos ferroviarios como el caso de Fraga o la 31 en la Ciudad de Buenos Aires. Me comprometo a analizar si se puede trabajar en una nueva redacción de un nuevo decreto para eliminar el párrafo sobre eliminar ramales, que genera preocupación. No solo para este gobierno sino para futuros gobiernos".

- Correo Argentino: "El Ministerio de Modernización está llevando adelante una revisión estratégica como hemos hecho con muchas empresas públicas. El negocio postal se está redefiniendo. Lo que queremos es fortalecerlo y modernizarlo. No hay un plan específico de cierre de oficinas".

- Importaciones de cerdo de Estados Unidos: "No creemos que sea posible solucionar los problemas de millones de argentinos que necesitan trabajo formal de calidad encerrándonos. No consideramos que las importaciones de cerdo vayan a ser una amenaza a la producción nacional".

- Fondos a Municipios: "Rechazamos de plano que hagamos kirchnerismo con los municipios que no son de Cambiemos. Trabajamos con todos, permanentemente".

- Paritaria nacional docente: "No es algo que obligue la ley. Hay vocación de diálogo permanente".

- Inversiones en Vaca Muerta: "Ya hay en ejecución 9200 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta hasta el año 2021".

- Reintegros a puertos patagónicos: "Hemos establecido otras políticas, que consideramos correctas. Sobre todo la posibilidad de trabajar en una mesa de competitividad para mejorar su productividad".

- Reforma tributaria: "La Argentina viene bajando sus impuestos desde que asumimos. Hemos bajado Ganancias y retenciones. Seguiremos planteando un camino. Tenemos este año para poder trabajar una propuesta. No hay cartas escondidas ni intenciones de ocultar nada".