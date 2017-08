Los medios electrónicos de pago compiten entre sí, pero no con el efectivo

Sobran medios de pago online, pero todavía queda pendiente la batalla contra el pago en efectivo, un instrumento que no solo es muy costoso sino indispensable para la proliferación de la economía informal.

Desde Worldline, compañía experta en servicios transaccionales y de pago, aseguraron que "hay demasiados métodos de pagos diferentes, lo que hace que el mercado de transacciones electrónicas se fragmente" y esto implique más una competencia entre los distintos medios de pago que la competencia con el pago efectivo.

Marcelo Sammartino, gerente de Servicios Comerciales de Worldline, reconoció que "en Argentina todavía hay un fuerte protagonismo del uso del efectivo" y sostuvo que en un futuro, el smartphone "será el responsable de la desaparición de los pagos en efectivo gracias a los pagos sin contacto, ya que con la creciente población de métodos alternativos de pagos electrónicos, es difícil creer que el efectivo siga resistiendo a través del tiempo".

En el mercado coinciden con la hipótesis de Worldline. Marcelo González, CEO de Veritran, compañía de soluciones de banca digital y pagos, opina que si bien se innovó en tecnología, no hubo cambios en el negocio: "El efectivo genera la ilusión de que tiene costo cero, que el comercio cobra $ 100 y el comerciante puso $ 100 en su bolsillo, cuando en realidad representa muchos gastos. Llevar y traer el efectivo termina costando alrededor de un 2% del PBI. Si le decimos al comercio de barrio que cobre de forma online y le damos $ 97 estamos en un problema, eso hace que acepten solo efectivo".

En esa línea, aseguró que se necesita una visión sistémica de la industria financiera y del gobierno. "En la medida que se cobre 2 o 3% al comercio nunca se va a llegar a bancarizar a todos. Falta que se adopte una regulación que permita aprovechar esta tecnología", dijo González.

En sintonía, el gerente comercial de la red Link, Jorge Larravide, se enfocó en la necesidad de comunicar estas alternativas: "Vemos que hay varios medios de pago a disposición de los usuarios, pero todavía falta. Es una tarea de todos los jugadores del sistema. Tenemos que seguir comunicando que estas opciones existes; hay ámbitos en los que no se conocen en profundidad, y siguen usando el efectivo, que es lo habitual".

Por su parte, Bruno Cosentino, Ceo de Community4Biz (C4B), plataforma online que sincroniza en tiempo real a entidades compradoras y proveedoras, señaló que "hoy se multiplicó" este segmento, pero que no necesariamente avanzó hacia el desapego del efectivo. "Es una realidad. Y esto no va a suceder en el corto plazo. Sin embargo, sí puede suceder a mediano, cuando se resuelvan algunos obstáculos de la industria. Uno de ellos es que el flujo del dinero electrónico sea continuo, es decir que no importe la aplicación, sino que el dinero llegue a destino. Otro factor es el contenido de los pagos. Hoy los pagos electrónicos están asociados casi enteramente al e-commerce, veremos cambios cuando las grandes empresas acepten el pago de múltiples billeteras", expresó.

En cambio, en Rapipago, red de cobranza extrabancaria, creen que los medios de pago electrónico y el efectivo son complementarios. Para Claudio Castro, gerente de marketing de Rapipago, no hay ganadores o perdedores, o escenarios de competencia. "Creemos en la convergencia y en la complementariedad. Desde junio Rapipago cobra con tarjeta de débito en más de 500 sucursales y en septiembre serán 1000, de un total de 3500 sucursales en todo el país; y está funcionando fantásticamente. También contamos con muchos cajeros automáticos. Sabemos que la gente va al cajero, saca el dinero y luego paga por ventanilla. Si le hiciéramos una marca, comprobaríamos que el mismo billete que sale del cajero se usa para pagar por ventanilla y luego se usan los mismo para llenar el cajero. Es como el ciclo del agua en un mismo local. Se trata de complementar".

En definitiva, tal como advierten en Worldline: "al final el consumidor elegirá su método de pago preferido".