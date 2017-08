Cavallo aprobó el gradualismo pero reclamó al Gobierno revelar su paquete de reformas

El Gobierno se topó ayer con un aliado inesperado. El dos veces ministro de Economía, Domingo Cavallo, aprobó en forma general y en público el rumbo fijado al sostener que el Presidente Mauricio Macri "puso en marcha las reformas económicas correctas" y augurarle a Cambiemos un nuevo triunfo en octubre, lo que le dará al macrismo "la fuerza que necesita para una transformación más profunda".

Pero no todo fueron elogios. El cordobés lamentó que en 20 meses se hayan concretado "pocos cambios y con efectos limitados", por razones electorales y por consejo de los asesores presidenciales, a los que también dirigió ataques.

"Aún no sabemos a qué tipo de organización económica quiere llevarnos este Gobierno", lanzó el ex ministro en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. "Parece no importarles hablar del pasado y solo les interesa el futuro", completó el cerebro detrás del plan de convertibilidad.

Cavallo también subrayó que el macrismo logró un triunfo electoral "sin haber logrado resultados económicos significativos". Pero concedió: "No es que todo se deba hacer de la noche a la mañana".

El ex funcionario sugirió que el macrismo tendría que haber insistido en la "pesada herencia" al asumir y, de ese modo, encarar una reforma con claridad de cara a la sociedad y al sector privado, para el que pidió "reglas de juego claras". No obstante, concedió que se avance "con el gradualismo necesario con tal que tengan claro lo que se debe hacer". Y añadió: "Hay que operar causando el mínimo dolor".

Cavallo aseguró que "hoy solo vienen inversiones si se les aseguran precios por encima del valor de mercado", por lo que recomendó que los organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el BID, sean garantes de los créditos productivos. "La inversión tiene que ser eficiente, y por eso no debemos esperar que el Estado asegure condiciones que luego no va a poder sostener en el tiempo", lanzó al nutrido auditorio reunido en el subsuelo del Sheraton.

También criticó la intervención discrecional del Estado porque "nunca actúa en favor de los más pobres", y coincidió con el Gobierno al sostener que el crecimiento debe llegar por un aumento de las exportaciones. "Una economía abierta siempre es más efectiva que una cerrada".

El artífice de la Fundación Mediterránea deslizó una crítica velada al actual titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, que en reiteradas ocasiones vaticinó un crecimiento estable de la economía argentina en orden del 3%. "La Argentina puede crecer entre 7 y 8 puntos por año si el sector privado lleva a cabo las inversiones", pareció retrucarle.

Cavallo fue invitado por los rotarios a disertar en un ciclo titulado "Qué pretendo para la Argentina". Desde el estrado promocionó su último libro, con el que defiende las reformas económicas implementadas en los 90 con una perspectiva histórica y contemporánea.

Hacia el final del encuentro, el ex ministro se desquitó con la clase política y dirigencial. Calificó a Néstor y Cristina Kirchner como "personas inescrupulosas que solo buscaron enriquecerse con la política"; definió a Menem como "un gran político que no tuvo fortaleza moral para pegarle fuerte a quienes metieron la mano en la lata", y fue implacable con Duhalde: "Es un hombre con falta de inteligencia". En cambio, salvó a De la Rúa. "Es un hombre honesto", resumió.