El nuevo CEO de Uber dijo que se prepara para salir a cotizar en Bolsa

Luego de meses turbulentos en materia de management, Uber consiguió un nuevo presidente ejecutivo que ingresó a la compañía con planes muy interesantes tanto para la firma como para los inversores. En una reunión con sus empleados, el flamante CEO, Dara Khosrowshahi, afirmó que la empresa podría hacer un cambio radical en su cultura y volverse una compañía pública en los próximos 18 o 36 meses. Khosrowshahi viene de liderar Expedia por los últimos 12 años y ha tomado las riendas de una empresa tan prometedora como polémica. Ayer, se presentó a sus nuevos empleados en las oficinas central es de Uber en San Francisco y adelantó que planea incrementar la participación de mercado de la empresa.

"Esta compañía tiene que cambiar", dijo Khosrowshahi a sus empleados, según la cuenta de Twitter del equipo de comunicaciones de Uber. "Lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar al próximo nivel".

La compañía está valuada en unos u$s 62 mil millones, pero atraviesa un período de crisis, que culminó con la salida de su ex presidente ejecutivo Travis Kalanick en junio.

Unos días antes de tomar posición en su nuevo cargo, que recién se hará efectivo el próximo martes, Khosrowshahi puso sobre la mesa una de las principales dificultades que enfrenta la aplicación de transporte: su prioridad debe ser "pagar la cuentas".

Es que Uber, que ha estado sin director financiero o jefe de finanzas durante algún tiempo, está perdiendo más de u$s 1 mil millones por año. Incluso, en el el último trimestre, la compañía reportó que perdió u$s 645 millones en sus ingresos, desde u$s 708 millones en el primer trimestre y u$s 991 millones en el cuarto trimestre del 2016.

La continua reducción de las pérdidas muestra los esfuerzos de Uber por controlar el gasto enorme en subsidiar tasas tanto para conductores como para clientes y en otras tácticas de competencia para pelear con rivales en mercados duros como el del sur de Asia.

La empresa comenzó a hacer públicos sus resultados en abril último, como una de las estrategias para zanjearse el camino a la bolsa de Nueva York.

La OPI de Uber es una de las salidas a bolsas de una firma proveniente de Sillicon Valley más esperadas por los inversores. Sin embargo, en Wall Street habían alertado que, debido a los escándalos públicos y los conflictos internos, la empresa de tecnología no conseguiría un buen respaldo de los inversores si buscaba fondeo bursátil.

Ayer, los distintos medios especializados de Estados Unidos se hicieron eco de la noticia y la opinión de los inversores es que, si el nuevo directorio de la compañía logra sortear los conflictos y parara la sangría en sus ganancias, Uber podría llegar en mejores condiciones a su debut en la bolsa.

Muchas de las empresas techies provenientes de San Francisco han decidido financiarse con capitales privados y evitado su salida al mercado ya que, por un lado, les resulta una forma más eficiente de levantar dinero y por otro, las últimas experiencias de startups en los mercados no han sido del todo satisfactorias. Por citar un caso, está el de Twitter, donde los papeles han estado sometidos a una fuerte volatilidad.