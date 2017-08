Los bonos largos ganaron mucho tras las PASO y el mercado ya los ve caros

La curva de bonos locales en dólares ya incorporó a los precios los buenos resultados electorales que ha obtenido el gobierno en las primarias de agosto, lo que generó un rally importante sus precios y permitió comprimir sus spreads (achicar la distancia entre sus rendimientos y el de otros países). Yendo al segmento más volátil de la curva de bonos argentinos, la parte larga de la curva ha comprimido entre 95 y 75 puntos básicos de tasa.

El bono centenario pasó a premiar con un rendimiento del 7,08% tras el 8,03% que supo rendir a comienzos de junio, lo que implica una suba de precio del 13% en el mismo periodo. En el caso del Bonar 2046 el rendimiento cayó a 6,82% desde los 7,55% de tasa interna de retorno que mostraba a comienzo de junio, un avance de precio de 9,6%.

Generalmente, cuando el Bonar 2046 rinde debajo de 6,8% y cercano a 6,5% el mercado percibe que el bono está caro, sobre todo en un escenario en el cual el gobierno no ha realizado cambios estructurales ni ha logrado reducir el déficit fiscal, ambas cosas que espera el mercado que la gestión de Macri encare y logre cuanto antes.

Nery Persichini, Economista Jefe de MB Inversiones, coincide con este análisis. "Tras la caída de rendimientos, no nos sentimos tan cómodos en el tramo hiper largo de la curva hard dollar. Igualmente somos optimistas respecto de una nueva compresión de spreads locales en un contexto de bajas tasas de interés internacionales y por ello preferimos mantener exposición al riesgo de tasa en instrumentos no tan largos. En particular, sobreponderamos el Par Ley New York (PARY) y el Bonar 2037 (AA37).

Ambos son vehículos atractivos para capitalizar un descenso del riesgo país". A su vez, Persichini sostiene que si Argentina se acercara a los niveles de spreads de Brasil, el PARY y el AA37 verían sus precios crecer entre 14% y 15% más el carry por intereses. Ahora bien, si la compresión se demora, será importante priorizar el devengamiento de intereses. Al respecto, la tasa de cupón de 7,625% anual con la que cuenta el AA37 hace del Bonar 2037 una propuesta más que interesante en términos de rentabilidad corregida por riesgo.

Un operador de bonos de un importante banco en la City porteña resalta que "es cierto que cuando la parte larga de la curva argentina rinde en niveles de 6,5%, los bonos lucen caros y el mercado comienza estar más cauteloso, desarmando posiciones. Aun así creo que en estos días muchos están empezando a pensar que Argentina va a andar bien a mediano y largo plazos, y ese carry no se consigue en ningún lado a nivel mundial. Nos gusta la parte larga de la curva y creemos que muchos de los que han estado comprando son inversores de mediano plazo que buscan devengar la tasa del bono y por lo tanto no van a salir a vender rápido".

El mismo analista sostuvo que si el gobierno en octubre obtiene un buen resultado electoral y repite la performance de las PASO, creo que el 6,85% de tasa actual del Bonar 2046 no es cara y se torna muy buena para el mediano plazo". Finalmente el trader cierra su análisis y agrega que "por supuesto que dependemos mucho del mercado internacional, pero si se mantienen constantes las condiciones internacionales, el Bonar 2046 y el centenario 2117 probablemente anden muy bien en el mediano plazo".

Federico Furiase, Director de Estudio Bein / Eco Go, profesor de la Maestría de Finanzas en UTDT agrega al analisis que "en lo que respecta a la evolución de los bonos largos locales, jugó a favor la compresión de spreads no solo el resultado de las PASO sino ambien la baja de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años (que pasó de 2,60% en marzo a 2,14% hoy).

Furiase considera que "hacia adelante, pareciera que al margen de compresión de spreads le queda menos combustible y que despejada la incertidumbre electoral de corto plazo estará determinado por las condiciones de la liquidez global y la capacidad de la macro local de generar crecimiento en el marco de un ajuste gradual del déficit fiscal".

En este sentido, para Furiase, los inversores que capitalizaron el upside de los precios de los bonos largos y prefieren moderar la exposición al riesgo de una suba de tasas pueden empezar a acortar la duration de la cartera, teniendo en cuenta el riesgo de un empinamiento de la curva de bonos del Tesoro en Estados Unidos dado los bajos niveles de tasas en el tramo largo de la curva, mientras el discurso de la Fed apunta a un proceso de suba gradual de la tasa para empezar a achicar gradualmente su hoja de balance.

"De todas formas, para el inversor que está dispuesto a tolerar un mayor riesgo a cambio de una compresión adicional de tasas frente al margen que tiene el Gobierno para construir capital político de cara a las elecciones de octubre con la economía afianzando la recuperación y con las tasas estadounidenses anestesiadas, la convexidad de los bonos largos podría jugar a favor de los precios" concluyó el especialista.