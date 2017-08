Cristina se relanzó: "Nos quisieron vender gato por liebre"

Un día después de que el escrutinio definitivo la diera como ganadora de las PASO del 13A, la ex presidenta Cristina Kirchner relanzó ayer su campaña de Unidad Ciudadana con un acto en el estadio de Atenas de La Plata, en el que cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, denunció "manipulación" en el conteo provisorio que había dado la victoria a Cambiemos y convocó a una campaña ciudadana de cara a las elecciones generales de octubre.

"Bailaban y agradecían haber ganado las elecciones mientras un zócalo en la televisión decía que Unidad Ciudadana había sacado 30% y Cambiemos 37%. Los argentinos sentimos hoy que nos quisieron vender gato por liebre, pero no fue gato fue liebre...", reprochó la ex mandataria, al recordar la noche de los comicios, cuando la ventaja inicial estaba del lado de postulante oficialista, Esteban Bullrich. "Primero ganaron, después empataron. ¿Qué es eso del empate?. Esto no es un partido de fútbol. Las elecciones se ganan o se pierden, aunque sea por un voto", añadió.

Con un tono más parecido al de cuando era Jefa de Estado, no tan edulcorada como se la había escuchado durante sus actividades antes de las primarias, la candidata a senadora nacional destacó que "perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste" y, en sintonía con el discurso de Unidad Ciudadana, que "dos de cada tres argentinos dijeron que no al ajuste".

"La suma no es caprichosa porque por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía y de ponerle un límite al ajuste y al desempleo", sostuvo Cristina Kirchner en su regreso público, acompañada en el escenario por los principales candidatos del frente. La ex Presidenta señaló, además, que "es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo".