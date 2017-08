México tendrá un nuevo mercado de valores

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, formalmente otorgó una concesión para operar un nuevo mercado de valores que podría estar en marcha a principios de 2018 y en tres años elevaría en un 40% la cantidad de empresas que cotizan en la segunda economía más grande de Latinoamérica.

"Hace décadas que se habla de un mercado de valores nuevo", dijo Peña Nieto después de entregar la concesión oficial a Santiago Urquiza, presidente de Central Corretaje (Cencor), que está lanzando la firma llamada BIVA (Bolsa Institucional de Valores). "Estoy seguro de que este nuevo mercado de valores será fundamental para fomentar el ahorro y la creación de nuevas inversiones y empleo".

Con apenas 144 sociedades cotizantes 41% del número en Brasil y 48% del de Chile "tenemos un gran potencial" para aumentar la penetración del mercado de valores, dijo José Antonio Meade, el ministro de Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores o BMV, creada hace 123 años, es la segunda más grande de América latina pero el año pasado la capitalización bursátil representaba sólo el 37% del PBI, agregó.

Urquiza espera que BIVA solicitó la concesión en 2015 esté funcionando a principios de 2018. Comenzará a operar con todas las sociedades cotizando en BIVA y en BMW, pero las compañías emisoras a partir de ese momento podrán elegir entre ambos mercados. Urquiza espera quedarse con el 50% del volumen y de los emisores mediante una agresiva combinación de tecnología del Nasdaq con un moderno proceso de cotización.

BIVA buscará atraer compañías con ventas de entre u$s 28 millones y u$s 45 millones, un conjunto de grupos chicos que actualmente son un segmento poco representado en el BMV. "Esperamos quedarnos con eso y en tres años tener 200 compañías cotizando en el mercado de capitales y 300 emisores de deuda, un incremento de 30%", dijo Urquiza a Financial Times.

Contó que BIVA ya está en contacto con potenciales emisores y que espera que esas conversaciones avancen.