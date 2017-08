Según Indra, en las PASO el margen de error fue menor que en otras elecciones

Luego de que el escrutinio definitivo diera ganadora a Cristina Kirchner en las PASO bonaerenses, Indra ,la empresa encargada del escrutinio provisorio, afirmó que la diferencia entre el conteo inicial y el resultado definitivo fue menor este año que en las anteriores elecciones y descartó que haya existido una manipulación de los datos.

"Los telegramas se procesaron de manera inmediata y sin ningún tipo de prioridad y con total normalidad, en las 1.200 posiciones de carga dispuestas en el Centro de Procesamiento de Indra", avisaron desde la empresa española y remarcaron que en las elecciones anteriores la diferencia entre ambos escrutinios fue siempre menor al 1%.

Asimismo, Indra comparó las distancias entre ambos escrutinios de las PASO de este año, en las que Cambiemos y Unidad Ciudadana tuvieron una variación de 0,13 y 0,16 puntos porcentuales respectivamente, con las diferencias registradas en elecciones anteriores.

En las elecciones primarias para gobernador de Buenos Aires de 2015, la diferencia entre ambos conteos fue mayor, según Indra. El Frente Para la Victoria (FPV) obtuvo 0,33 puntos porcentuales en el definitivo con respecto al provisorio, mientras que el resultado final de Cambiemos fue de 0,64 unidades. UNA, el frente de Massa, tuvo un incremento de 0,12 unidades.

En el sufragio de 2013, el margen de error volvió a percibirse. Si bien el Frete Renovador tuvo una variación de apenas 0,02 unidades, el Frente Para la Victoria terminó con 0,40 puntos menos en el escrutinio definitivo y la Unión Progresista obtuvo 0,66 puntos porcentuales más.

En las elecciones primarias para gobernador de la Provincia en 2011, el margen de error fue similar al registrado este año. El FPV terminó con 0,07 puntos porcentuales más en el escrutinio definitivo, mientras que en esta instancia la Unión Desarrollo Social perdió 0,05 y el Frente Popular obtuvo 0,32 más.

Además, Indra explicó que el escrutinio provisorio se detuvo al alcanzar el 95,68% de las mesas debido a que el 1,67% de ellas fue reportado por iregularidades y el 2,65% no fue procesado debido a que el telegrama llegó después.

"En todas las elecciones siempre ha habido un porcentaje, que ha fluctuado entre 3 y el 5%, que no puede ser procesado. Esto se debe a que hay telegramas que no se pueden cargar porque son ilegibles, mal confeccionados o no son recibidos en el Centro de Procesamiento", dijo Indra.

La empresa española rechazó las acusaciones de manipulación de datos y mostró que en 2009 el escrutinio provisorio se detuvo en 96,6%; en 2011, en 94,51%; en 2013, en 94,75%, y en 2015, en 95,45%.