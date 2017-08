El déficit comercial con Brasil subió 74% en los primeros siete meses del año

El déficit comercial con Brasil fue 74% más alto en los primeros siete meses del año según detalló La Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS).

El análisis de los primeros siete meses del año en referencia a Brasil dejó como resultado un déficit de u$s 4.741 millones, un 74% mayor al déficit alcanzado en igual período de 2016. Dicho resultado negativo es consecuencia de exportaciones por u$s 5.201 millones e importaciones por u$s 9.942. Así surge del tercer informe mensual con datos correspondientes al mes de julio sobre comercio bilateral Argentina-Brasil.

En julio de 2017 las exportaciones totales alcanzaron 5.220 millones de dólares y las importaciones 6.039 millones de dólares, registrándose un déficit en la balanza comercial de 819 millones de dólares. En el acumulado de los primeros siete meses del año las exportaciones totales mostraron un avance del 1,4%, mientras que las importaciones lo hicieron el 15,4%, resultando en déficit de u$s 3.449 millones.

“En el mes bajo análisis los principales socios comerciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron 784 millones de dólares y las importaciones desde ese país 1.579 millones de dólares. El saldo comercial fue deficitario en 795 millones de dólares”, destacó el informe

En el caso del comercio con China, las exportaciones alcanzaron 337 millones de dólares y las importaciones 1.088 millones de dólares. El déficit comercial en este caso fue de 752 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos sumaron 500 millones de dólares y las importaciones desde ese país 767 millones de dólares. El déficit con Estados Unidos en junio fue de 268 millones de dólares.

Estos tres países sumados absorbieron 31,2% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 57% de sus importaciones.