Una app permite comprar acciones en Wall Street con una inversión mínima u$s 10

Los inversores que quieran comprar y vender acciones en Wall Street sin tener que abrir una cuenta con un bróker estadounidense, ahora pueden hacerlo gracias a una aplicación.

iBillionaire, una app creada por el ecuatoriano Raúl Moreno y el argentino Alejandro Estrada, le permite a cualquier persona crear una cuenta en forma gratuita y 100% online y comenzar a invertir como lo hacen los inversores más exitosos del mercado.

En diálogo con Cronista.com, Moreno explicó que la app permite invertir en importantes empresas como Tesla o Facebook, o seguir los portafolios de exitosos inversores como Warren Buffett o Carl Icahn para replicar sus estrategias.

“Tenemos unas 50 estrategias de inversión. El usuario puede elegir una de ellas y replicarla. Por ejemplo la de Tecnología rinde 25% anual y está relacionada con la facturación y ganancias que tienen Apple, Google, Amazon y Facebook”, indicó.

La inversión mínima para comenzar a operar con esta plataforma es de u$s 10 y la comisión es de u$s 1 por mes para inversores que tengan portafolios menores a u$s 3000. Mientras que de ese monto en adelante, se cobrará un 0,65% anual de lo que valga el portafolio.

“Somos asesores financieros que ofrecemos la posibilidad de hacer operaciones en la Bolsa de Estados Unidos. El objetivo es democratizar el acceso y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede invertir en acciones”, apuntó el CEO de iBillionaire.

Para comenzar a operar, el inversor deberá descargar la aplicación, crear un usuario con sus datos personales e ingresar los datos de la cuenta bancaria desde donde se debitarán los montos por las operaciones bursátiles.

Y si bien desde la empresa destacaron que hay gente “con mucha experiencia” que invierte a través de la app, la misma está pensada para un inversor más joven “que busca hacer todo desde el teléfono y no quiere pagar mucho de comisiones”.