Carbap estimó que hay 10 millones de hectáreas inundadas

El tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverry, aseguró hoy que en esas provincias hay unas 10 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones, y advirtió que la situación es más compleja en el sector ganadero.



“En la provincia de Buenos Aires y en la zona pampeana debe andar alrededor de las 10 millones de hectáreas. La cifra es tremenda, la cantidad de agua en superficie y en napas es tremenda”, expresó.



En declaraciones a radio La Red, el productor contó que hay zonas de La Pampa “donde toda la vida tuvieron una seca tremenda y hoy están con mucha agua en la superficie”.



Salaverry explicó que la situación es más compleja en el sector ganadero, y estimó que en la lechería “en la zona afectada va a haber una merma del 25% de la producción”.



“La parte agrícola todavía no ha tenido una afectación muy grande porque todavía estamos esperando que si se reduce la cantidad de precipitaciones se puede empezar a trabajar sobre la cosecha gruesa en septiembre y octubre”, agregó.



Por último, explicó que si bien el gobierno asiste a los productores con la posibilidad de declararse en emergencia, lo que brinda beneficios impositivos, muchos no se adhieren porque “los pone como no sujeto de crédito, y eso complica más la situación”, por lo que reclamó cambiar la ley.