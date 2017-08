Hebe de Bonafini: “Macri mandó a matar a Santiago Maldonado”

La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, realizó declaraciones en el canal C5N acerca de la desaparición de Santiago Maldonado y afirmó: “Yo creo que lo mataron. Pero no que se les fue la mano. A ellos nunca se les va la mano, hacen lo que les mandan”.

En el mismo sentido, dijo que “Macri tiene órdenes de más arriba” y que “él tampoco es el que manda, él baja órdenes a la (Ministra) Bullrich que es otra sirvienta, sin ofender a las personas que trabajan en el servicio doméstico, pero ella cumple órdenes y loes gendarmes también cumplen órdenes”.

Consultada por el pediodista Roberto Navarro acerca de si (el Presidente) Macri lo mandó a matar (a Maldonado), Bonafini contestó que “sí” porque para sostener el plan económico, que es el mismo que el de Martínez de Hoz, hay que meterle miedo al pueblo”.

El día anterior, Bonafini también hizo declaraciones al respecto de la causa y su vinculación con el caso de Julio López al sostener que "son diferentes personas, este muchacho (por Maldonado) era un militante y Julio López era un guardiacárcel.

"No es que un guardiacárcel tenga que estar desaparecido, no. Pero no es lo mismo un militante comprometido como este pibe, comprometido con una causa tan difícil como la de mapuches", concluyó.