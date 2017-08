Por apenas 20 mil votos, Cristina le ganó a Bullrich en las PASO

Al final, después de 16 días se develó el misterio: apenas 20.324 votos de diferencia. Como se preveía en la última semana, más allá del festejo oficial en la noche del 13A, Cristina Fernández de Kirchner ganó las PASO de la provincia de Buenos Aires, por un mínimo margen de 0,21% frente al candidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich.

Con la conclusión del trabajo de juez Juan Manuel Culotta de recuento en el Teatro Argentino de La Plata, se marcó ayer un hecho inédito: por primera vez en los comicios realizados desde 1983, un escrutinio definitivo, realizado por la Justicia Electoral, revirtió un resultado del conteo provisorio. Si bien primero Cristina Kirchner había quedado apenas unas centésimas por debajo de Bullrich, en la información desde el Ministerio del Interior, finalmente la ex Presidenta pasó al frente.

"A pesar de la manipulación mediática electoral realizada por el Gobierno la noche de la elección y el posterior intento de desmerecer el triunfo de Unidad Ciudadana, hoy quedó demostrado que la ciudadanía votó para defenderse del ajuste", celebraron ayer en el kirchnerismo la remontada con tono de "épica", habitual en el manual de estilo K.

Y no quedará en un comunicado: hoy Cristina Kirchner encabezará un acto en el club Atenas de La Plata, con la confirmación de haber dado vuelta la elección, lo que ayuda a disimular la escasa diferencia, de cara a las generales de octubre, en las que, a priori, UC estaría en desventaja para captar a un electorado ajeno. Por eso, en la Casa Rosada también festejaron ayer los guarismos.

Volviendo a los números fríos que dejaron las PASO: la boleta encabezada por la ex Jefa de Estado cosechó 3.229.194 votos (el 33,95%), mientras que la del ex ministro de Educación logró 3.208.870 sufragios (el 33,74%).

Ahora bien, el cambio de ganador en Senadores no fue lo único llamativo que dejó el escrutinio. Con 3.240.499 votos, gracias al corte de boleta, la postulante a diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, no sólo le ganó por 185 mil a la lista de su contrincante de UC (encabezada por Fernanda Vallejos) sino que, con 11 mil sufragios más que la ex Presidenta, fue la más votada en los comicios.

El 0,21% de distancia que le sacó Cristina Kirchner a Bullrich se acerca bastante al 0,17% que obtuvo la lista de Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo (15.794 votos), la boleta corta que postulaba al ex piquetero Luis DElía, que hizo campaña por la ex mandataria.

Por otra parte, el frente 1País, que lleva como candidatos a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer, alcanzó el 15,26%; el Frente Justicialista de Florencio Randazzo, con el debutante sello Cumplir, obtuvo el 5,88%; y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con Néstor Pitrola como cabeza de lista, fue votado por el 3,34% del total.