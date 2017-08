¿Entrevista en el living de Susana?

Una bomba tiró el periodista Jorge Rial ayer: que Cristina Fernández de Kirchner estaría en negociaciones para brindar una entrevista con Susana Giménez. Según esta versión, la ex Presidenta y la diva de los teléfonos estarían puliendo algunas diferencias para concretarla, la más relevante sería si la nota saldría en vivo o no. En Unidad Ciudadana desmintieron ayer cualquier posibilidad de que la candidata a senadora visite el living de Susana. "No hay chances", sostuvieron, sin negar, en cambio, cualquier contacto. Más allá de que ocurra o no, post-PASO parece haber un posible cambio de estrategia comunicacional de Cristina Kirchner, poco adepta a dar entrevistas durante su Presidencia, que sólo brindó este año una nota al canal C5N.