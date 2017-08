Investigarán patrimonio de los jefes sindicales

En medio de la dura pulseada entre el Gobierno y la dirigencia de la CGT, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció ayer que el organismo "estudiará qué mecanismos legales existen para aumentar el nivel de transparencia y control sobre el patrimonio de los jefes de los sindicatos y de las obras sociales". "Los fondos de los trabajadores no son para que la oligarquía sindical se enriquezca", justificó Alonso en declaraciones a la agencia Télam.

La funcionaria dijo que la Oficina Anticorrupción "no es ajena a las demandas de la sociedad" y señaló que le consta "que hay una desconfianza muy alta respecto del manejo poco transparente del dinero de las obras sociales y otros fondos públicos que reciben muchos sindicatos", aunque aclaró que sabe que "no son todos iguales los sindicalistas". Y enfatizó: "sorprende muchas veces el estilo de vida y los patrimonios que algunos jefes sindicales manejan".

El anuncio de la titular de la OA sobre el inicio de una investigación del organismo sobre el patrimonio de los gremialistas se produce una semana después de que, tras la multitudinaria marcha de la CGT a Plaza de Mayo, el presidente Mauricio Macri desplazó de sus cargos a dos funcionarios estrechamente vinculados a los sindicatos: el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, quien justamente tenía el control de los fondos que se distribuyen a las obras sociales de los gremios.