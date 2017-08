El reintegro de IVA no alcanzó ni al 20% de los potenciales beneficiarios

Según el informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, envió a la Cámara de Diputados a fines de julio; poco más de un millón de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y planes sociales recibieron reintegros del 15% del IVA por pagar productos de la canasta básica con tarjeta de débito. Con esa iniciativa, sancionada por ley a mediados del año pasado, el Gobierno estimaba que beneficiaría a nueve millones de personas. Los datos oficiales indican que por ahora la Casa Rosada no alcanzó ni el 20% de ese objetivo.

Consultado sobre la cantidad de beneficiarios que percibieron esos reintegros en 2016 y 2017, Peña detalló que a abril de 2017 (último dato disponible) lo hicieron 1.284.799 de personas, un número que se mantiene relativamente estable desde agosto del año pasado, cuando la ley ya estaba en plena vigencia. El Estado les reintegró, en total, $ 144 millones en abril. Mientras que, por los primeros cuatro meses de 2017, la suma asciende a $ 559 millones.

La ley apunta a los jubilados que cobran el haber mínimo

($ 7246), pensiones no contributivas nacionales no superiores al haber mínimo y beneficiarios de planes sociales (asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo), un universo estimado en 9 millones de personas. Para ellas, la ley estableció el reintegro del 15% del IVA en las compras de productos de la canasta básica que sean pagados con la tarjeta de débito, con un tope de $ 300 por mes por beneficiario.

Durante el debate de la norma, la oposición había advertido que las buenas intenciones del proyecto eran difíciles de aplicar y había propuesto otorgar directamente la suma prevista en la devolución a los beneficiarios de planes sociales y jubilados. El economista y diputado massista Marcos Lavagna había pedido cambios a la iniciativa "ya que algunos de los sectores que se quieren beneficiar no están acostumbrados a la bancarización, como es el caso de los jubilados". Había señalado además la falta de extensión en la red de pago electrónico en comercios.