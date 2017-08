Alberto Fernández denunció maniobra de La Cámpora

El jefe de campaña del Frente Justicialista Cumplir, Alberto Fernández, denunció ayer que el espacio liderado por el candidato a senador Florencio Randazzo es víctima de una campaña mediática de La Cámpora, que intentaría mostrar que precandidatos que apoyaron al ex ministro en las PASO estarían pasando a Unidad Ciudadana, de la ex presidenta Cristina Kirchner, con vistas a las legislativas de octubre.

"Esta maniobra es un disparate, que muestra lo desesperados que están y el poco respeto que tienen por los votantes, intentando confundirlos y llevándolos al terreno de la polarización para que no elijan libremente", fustigó el jefe de campaña del ex ministro de la administración K.