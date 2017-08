La Justicia lo autorizó y Menem será candidato a senador en octubre

No fue precandidato, pero ganó la elección, será candidato, y muy probablemente senador. Así podría resumirse la aventura electoral de Carlos Saúl Menem, el ex presidente al que ayer la Justicia autorizó para competir en los próximos comicios del 22 de octubre, en su intento de revalidar por otros seis años la banca que tiene en el Senado de la Nación.

La decisión de habilitar a Menem la tomó la Cámara Criminal y Correccional Federal, en este caso con competencia para actuar sobre una decisión de otro fuero, una semana después de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Electoral, que había impugnado la precandidatura de Menem en La Rioja.

El fallo lo firmaron los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Jorge Luis Ballestero, quienes rechazaron las impugnaciones a la postulación del ex mandatario nacional, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en claro que la condena de siete años contra el ex presidente por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador todavía no se encuentra firme.

Ese expediente, que originó la denuncia contra Menem, resulta clave, ya que una vez que Casación dicte una sentencia, que será apelada ante la Corte, el máximo tribunal quedará en condiciones de confirmarla o revocarla y definir si el ex presidente, por estar condenado, se puede presentar en octubre.

Con fueros hasta el 9 de diciembre por su actual mandato, Menem, de 87 años, no puede quedar preso. Sin embargo, en caso de que después de esa fecha no revalide su banca, una condena lo expondría a una prisión domiciliaria. Si la Justicia ratificara la pena impuesta a Menem por la causa Armas antes de las elecciones, el ex Presidente quedaría al margen de la contienda electoral, más allá de este aval. Si lo hiciera una vez que fue electo, podría ampararse en los nuevos fueros que tendría como senador hasta 2023.

A la fecha, Menem podrá competir al frente de una lista que salió primera en la provincia con el 44,63% de los votos, superando por amplio margen a la alianza "Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana", que lleva como postulante al ex ministro de Defensa Julio Martínez, que obtuvo el 36,08% de los sufragios.

En la resolución de ayer, los jueces hicieron hincapié en que el plazo para la presentación de impugnaciones se encontraba vencido. La Cámara Nacional Electoral, en un fallo de julio, había decidido impugnar a Menem, pero la Corte revocó el fallo de manera unánime por "graves defectos formales" y ordenó al tribunal, con su nueva integración, que dictara una sentencia antes del 2 de septiembre. La misma se conoció a cuatro días de que se oficialicen las listas de candidatos.

A través de su cuenta de Twitter, Menem celebró el fallo. "La Justicia lo confirmó. La Cámara Nacional Electoral rechazó las impugnaciones y habilitó mi candidatura a senador nacional por La Rioja", publicó el ex presidente. En los últimos años, la presencia de Menem en el Senado fue muy limitada, debido a motivos de salud. Entre 2005 y 2017, según datos del sitio web Chequeado, el ex presidente se ausentó del 87,4% de las votaciones de la Cámara Alta. Este año, no participó en más del 90% de las sesiones.