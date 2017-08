El sueño del avión propio a u$s 4,9 millones

Volar con la familia o hacer un viaje de negocios sin tener que pasar por los engorrosos trámites burocráticos de cualquier aeropuerto tradicional -check in, despacho de equipaje e interminables filas- son las principales ventajas de la aviación ejecutiva, un mercado exclusivo para los que pueden pagar sus altos precios. En promedio, entre combustibles y necesarias revisiones técnicas, viajar en un jet privado cuesta unos u$s 1000 por hora. Pero además, cada avión es diferente, y como en los autos las marcas determinan la gama. "Viajar acá es otra cosa, es como el Rolls Royce de los jets privados", dice sonriente Guillermo Tufró e invita a entrar al Honda-Jet, el avión privado "más rápido y silencioso del mundo". Tufró es el presidente de Hangar Uno, la empresa que comercializa el primer jet de la automotriz japonesa y se vende a u$s 4,9 millones.

La nave de la automotriz japonesa es imponente: con solamente 13 metros de largo y 4,5 de alto, tiene capacidad para cinco pasajeros en la cabina (más los dos pilotos) y alcanza una velocidad máxima de 422 nudos por hora (781,5 km/h), más veloz que su competencia directa, el Cessna Citation M2 -748 km/h; se comercializa a u$s 4,5 millones por unidad-.

Otras de sus características destacadas es el escaso ruido en la cabina, notorio sobre todo en el despegue y el aterrizaje, una altura máxima de vuelo de 43.000 pies (13.100 metros; contra 12.500 del Cessna M2), y una mayor eficiencia en el uso del combustible, ya que se puede ahorrar entre 10-15% en cada viaje.

Ryan Ramos, director de Honda para el Desarrollo de Negocios en América Latina y el sudeste de Estados Unidos, consulta a los medios acreditados si prefieren un vuelo tranquilo o a la máxima velocidad posible. Ganó la aventura veloz, en la que el jet despega del Aeropuerto de San Fernando, sobrevuela Gualeguaychú y regresa en apenas 40 minutos. Con una autonomía de 2234 kilómetros, el avión ejecutivo es ideal para llegar a Salta, Mendoza o Bariloche en menos de dos horas y apunta a clientes corporativos.

Los interesados en adquirir el Honda HA-420-Jet tendrán que tomar rápido la determinación: después de abandonar Argentina y Brasil -donde estuvieron previamente-, los ejecutivos de la compañía siguen su gira sudamericana por Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y Guatemala para encontrar compradores de los casi 50 aviones que producen anualmente.