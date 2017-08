Aseguradoras calculan daños por el paso de Harvey

En los sectores de seguro y energía les resulta difícil calcular el daño de lo que, según algunos analistas, podría ser una de las diez tormentas más caras de la historia de Estados Unidos. La tormenta tropical Harvey se abrió un lento y destructivo camino sobre la costa de Texas.

La factura para las aseguradoras ascendería a una cifra entre u$s 10.000 y u$s 20.000 millones, según una estimación de JPMorgan Chase. Debido a la naturaleza de la tormenta –según los analistas las inundaciones provocan más daño que el viento–, es probable que una proporción inusualmente elevada de las pérdidas no estén cubiertas por las aseguradoras. Con el paso de Harvey, que tocó tierra el fin de semana como huracán peligroso categoría 4, se inundaron caminos, debieron dejar de operar puertos y se cerraron refinerías de petróleo que son vitales proveedores de combustible en Estados Unidos y otros países.

La tormenta será la primera prueba de la respuesta del presidente Donald Trump frente a una catástrofe natural. Brock Long, administrador de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias dijo que calcula que más de 450.000 personas solicitarán asistencia vinculada a la catástrofe y que más de 30.000 personas serán ubicadas en refugios temporarios.

Las aseguradoras del sector privado no incluyen daños por inundaciones en sus pólizas residenciales. Sí están cubiertos por el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, que requiere de una reautorización por parte del Congreso a fines del mes próximo, porque de lo contrario el plan vence.

"La industria eludió lo que podría haber sido un nivel de pérdidas extremadamente elevado", dijo Elyse Greenspan, analista de seguros en Wells Fargo.

Si bien las pérdidas deberían ser manejables para el sector asegurador norteamericano –que está muy bien capitalizado–, ayer bajó en cerca de u$s 12.000 millones el valor de las 24 compañías más grandes del sector. El KBW Insurance Index cayó 2,3% cuando quedó claro que el daño ha sido peor al inicialmente previsto.