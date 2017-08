El Gobierno catalán rechaza a la Corte española

El conseller de Presidencia y portavoz de gobierno de Cataluña, Jordi Turull, advirtió que la Generalitat solo "obedecerá el mandato" del Parlamento catalán, "con todas las consecuencias" que pueda acarrear.

Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del referéndum del 1 de octubre tanto la Ley del Referéndum -que pretende dar amparo a dicha consulta-como la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas "leyes de desconexión" con el Estado, prevista para, en caso de que ganara el "sí" a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Al preguntar sobre si el Govern desobedecerá o desoirá al Tribunal Supremo Español si suspende la futura Ley del Referéndum, Turull dejó en claro: "Les puedo asegurar que el Govern será absolutamente leal al mandato que salga del Parlament. Obedeceremos al Parlament, con todas las consecuencias".

"Nos debemos a los ciudadanos y al Parlament. No nos movemos en términos de desobedecer o no acatar, sino que tenemos claro que lo que obedeceremos es el mandato de los ciudadanos y el Parlament porque eso es la democracia", afirmó.

Turull recordó que hay "muchas vías" para aprobar dichas leyes, como la opción del artículo 81.3 del reglamento, para alterar el orden del día de un pleno en el último momento, o la del decreto ley del Govern, por lo que la cuestión no es "cómo se tramita".

"Que nadie sufra -aseveró. La determinación de hacer el referéndum es total y el 1-O los ciudadanos votarán".