Empresas zombie, un sector que crece

Las zombie (EZ) son empresas cuyos ingresos resultan insuficientes para mantener al día el pago de sus deudas pero que se mantienen en actividad gracias a la refinanciación permanente del capital y de algún descuento en los intereses de su deuda bancaria. Se excluye de esta definición a firmas cuya debilidad de ingresos sólo refleja su corta edad.

Según el Banco de Basilea (Informe Anual, junio último) el porcentaje de EZ en el panel de las cotizantes en los países centrales pasó de 5% en 2007 a 10,5% en 2015. Un período en el que, en teoría, estas economías debían estar recuperándose de la llamada Gran Recesión de 2008/09.

Un rasgo característico de todas las fases cíclicas de crecimiento en los países desarrollados por lo menos desde principios de los 80, es que cada una de ellas se apoyó en un incremento acelerado del endeudamiento privado. Este hecho moldeó el proceso de crisis en que desembocaron estos períodos de ascenso, entre otras cosas porque amplificó el quebranto potencial de empresas, bancos y Estados, al producirse la disminución de los precios de los activos. A su turno, el peligro de una dislocación profunda del orden político y social (resultante de una contracción masiva y duradera del empleo) indujo a los gobernantes a responder con nuevas y masivas expansiones del crédito orientadas a mantener en pie a empresas y bancos en problemas. Como ninguna de las recuperaciones subsiguientes alcanzó la intensidad necesaria para permitir la digestión de las deudas, el resultado fue la formación de una amplia franja de EZ.

La primera generación masiva de EZ se produjo en Japón, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 1990. Una investigación académica publicada en 2008 (Caballero, Hoshi y Kashyap) encontró que el porcentaje de EZ había pasado de 5% a casi 35% de las firmas con cotización bursátil entre 1991 y 1996. En términos del porcentaje de activos comprometidos, el aumento fue de 3% a 16%.

En Europa, el peso de las EZ pasó de 3% en 2010 a 5% en 2013 de una muestra de empresas de varios países (McGowan, Andrews y Millot, 2017). El porcentaje alcanzó a casi 12% si se consideran sólo las corporaciones más grandes y de mayor edad. La presencia de EZ es particularmente elevada en España, Bélgica, Italia y Gran Bretaña.

En los EE.UU., nada menos que 75% de las empresas cotizantes necesita algún grado de refinanciación de sus deudas para subsistir (Davis, De Souza y Hernández, 2017). Dentro de este grupo, el porcentaje de las que deben refinanciar tanto capital como intereses pasó de 11% en los 70 a 32% en 2014. Un sector económico de este país con gran presencia de EZ es la producción de shale oil en el que la caída de precios del petróleo dejó un frondoso tendal de deudas corporativas que los bancos se limitan a refinanciar.

Hay que mencionar, por último, a las zombis chinas estimadas en 12% de las que cotizan en bolsa más 14% de las estatales (Peta Tomlinson en Accaglobal.com en 2016).

Una primera consecuencia económica del creciente peso de las EZ es que, según los estudios académicos, contribuye a perpetuar el exceso de oferta y las presiones deflacionarias en los mercados de bienes y servicios y, con ello, traba la expansión de las firmas sanas. De la menor inversión se deriva a su turno una desaceleración del aumento de la productividad.

Es una impactante paradoja que el intento de los gobernantes de los países centrales (impulsados por la traumática experiencia de entreguerras) de prevenir la agudización de los conflictos sociales haya desembocado en esta situación. Al final parece claro que las contradicciones propias de la sociedad en que vivimos no pueden suprimirse. Las políticas de represión del proceso de quiebras convirtió una crisis aguda en una crisis crónica (la frase es de The Economist), no impidió el aumento del malestar social con el orden de cosas existente ni, por lo tanto, la ocurrencia de eventos políticos inesperados.