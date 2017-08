Colón y los millones de Leverkusen dejan a River sin Alario, su principal delantero

La novela de Lucas Alario ofreció uno de sus capítulos más trascendentes.

"Es jugador de Leverkusen", aseguró ayer por la tarde su representante Pedro Aldave al afirmar que "solicitó el uso de la cláusula de rescisión", en declaraciones realizadas a través de radio La Red.

Por otro lado, el abogado de River Plate, Gonzalo Mayo, respondió en una entrevista con el canal TyC Sports que no hubo notificación aún, que reclamarán ante FIFA por considerar que "el Bayer Leverkusen infringió" las reglas y que si le dan el vía libre a la incorporación de Alario reclamarán un monto resarcitorio mayor.

A lo que el Bayer se defendió y negó estar infringiendo las normas internacionales de fichajes. "Estamos actuando conforme a las reglas. El hecho es que queremos al jugador y el jugador quiere jugar con nosotros", dijo a la agencia DPA el portavoz del club alemán, Dirk Mesch.

El martes también corrió la información de que River habría negado su número de CBU para recibir el monto pautado, unos 24 millones de euros brutos (un poco más de u$s 28 millones), de los cuales 18 millones (u$s 21,5 millones) le quedarían netos, pero a repartir con dos clubes más, muy interesados obviamente en que esta operación tenga un desenlace feliz: Colón de Santa Fe, equipo al que se lo compró River, y San Lorenzo de Tostado, entidad del interior santafesino donde se formó el jugador. El primero se quedaría con el 32% del pase, y el segundo con el 8%. Con lo que el "Millonario" finalmente ingresaría unos 10 millones de euros (u$s 11,9 millones), y el resto iría para las entidades mencionadas.

En este sentido, también se dijo que como el Bayer no llegaba a pagar el total de la cláusula, Colón aportaba de su parte correspondiente el faltante, ya que de todas formas hacía una buena diferencia.

Alario, dijo Aldave "tiene un contrato profesional con River que el jugador cumplió al pie de la letra y tenía una cláusula de rescisión", y justificó la revisión médica del lunes -y que salió bien- al colegir que los alemanes "no van a permitirse pagar 24 millones de euros sin un requerimiento físico normal".

River, que por la cláusula de rescisión también dejó ir a Sebastián Driussi contratado (15 millones de euros) por el Zenit de Rusia, pagó en 2015 poco más de un u$s 1 millón por el 30% del pase del "Pipa". Y al año siguiente, desembolsó una cifra similar por otro 30%, alcanzando así un total cercano a los u$s 2,5 millones por el 60% de la ficha, con lo que, independientemente del tema futbolístico, estaría realizando un muy buen negocio.

El Bayer 04 Leverkusen

El Bayer 04 de la ciudad de Leverkusen fue fundado el 1 de julio de 1904 por los empleados de la compañía farmacéutica Bayer, y también posee ramas deportivas de básquet, atletismo, y gimnasia, entre otras. Juega de local en el BayArena, y su rival tradicional es el Colonia.

A lo largo de su historia ha obtenido cinco subcampeonatos de la Bundesliga, una Copa de Alemania, un subcampeonato de la Liga de Campeones y una Copa de la UEFA. En la actualidad, y con apenas dos partidos jugados, se encuentra en el puesto 14 de la tabla con 1 punto, que tiene al Borusia Dortmund y al Bayern Munich punteros con 6.