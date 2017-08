Macri: "Si no se preocupan por bajar el déficit, esto no va a andar"

La reunión de Gabinete que Mauricio Macri encabezó ayer en Casa Rosada, y de la que formó parte todo su equipo de ministros, se centró en el andar de la economía, por encima de la problemática social y, también, de la venidera elección general. Crecimiento y reducción de déficit fueron los ejes de la charla, en la que Macri instó a sus colaboradores a seguir apuntalando la gestión.

El mismo Presidente fue quien poco después del encuentro, durante el acto en el que se anunció la firma de un acuerdo sectorial para la promoción de la biotecnología, declaró: "Si no se preocupan porque vaya bajando el déficit fiscal, ésto no va andar". Macri valoró el trabajo del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. "Está muy bien la labor que él hace, cada uno tiene que cumplir su rol. Si alguno no se preocupa porque vayamos bajando el déficit fiscal esto no va a andar", dijo.

La reunión de Macri con sus ministros se produjo el día después de que Dujovne presentara, en una reunión que incluyó al ministro del Interior Rogelio Frigerio y a los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno intentará aprobar antes de fin de año en el Congreso.

"Hemos reglamentado esta ley (de desarrollo de biotecnología), que pone sobre la mesa una rebaja de impuestos", resaltó el mandatario. Y bromeó que "por eso al ministro de Hacienda tanto le costó firmar". Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), en los primeros siete meses del año, el déficit suma $ 250.694 millones, un 92,4% más que los $130.265 millones registrados en igual período de 2016.

En el marco de un acuerdo que comprende inversiones por u$s 670 millones, Macri resaltó: "El camino que hemos elegido es el correcto. Juntos vamos a encontrar la manera de, en un mundo muy competitivo, encontrar espacio para el desarrollo que haga nuestra gente, para que traiga más trabajo para el país". Y sostuvo: "Lo hemos hecho en Vaca Muerta, también con la Construcción y con Uatre. Y tenemos que seguir apostando en ese rumbo". Y finalizó: "Hace falta mucho trabajo para derrotar a la pobreza".

Quien se refirió al contenido de la charla de Macri con sus ministros fue el titular de Producción, Francisco Cabrera. "Se realizó un repaso del crecimiento económico, donde ya llevamos cuatro trimestres seguidos de alza", indicó, para luego detallar que "la última cifra del Estimador Mensual dio el 4,4 por ciento de alza, pero lo interesante es que 14 categorías de las 15 que se incluyen en ese índice, crecen".

Sobre la campaña, se precisó que comienza el 15 de septiembre, con una cumbre en Parque Norte de la que participarán los candidatos de Cambiemos de todo el país. Será una imagen repetida, ya que también se reunieron en la previa a las PASO. Desde el Gobierno insistirán en nacionalizar la elección, como sucedió el 13 de agosto, cuando alcanzó el 36% de los votos.