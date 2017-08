Trump analiza "todas las opciones" por misil norcoreano

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que "todas las opciones están sobre la mesa" para responder al lanzamiento norcoreano de un misil balístico sobre el noreste de Japón, que ayer cayó al Pacífico sin poner en peligro territorio continental norteamericano ni a la isla de Guam. A comienzos de agosto, Trump había advertido a Pyongyang de "una furia y un fuego jamás vistos en el mundo" si seguía con sus amenazas, a lo cual el régimen norcoreano había replicado que contemplaba atacar con misiles balísticos las bases estadounidenses en el enclave militar Guam, en el Pacífico. Si Pyongyang efectivamente ejecutara un ataque contra Guam, el proyectil tendría que pasar sobre el archipiélago de Japón.

Por su parte, el embajador norcoreano en la ONU, Han Tae-Song, alegó el "derecho a la autodefensa" frente a las "intenciones hostiles" de EE.UU. que en estos días participa en maniobras militares junto a Seúl, donde el Estado Mayor indicó que el proyectil recorrió 2700 kilómetros y logró una altitud máxima de 550 kilómetros.

Éste fue el primer proyectil norcoreano que en 8 años sobrevoló Japón. El primer ministro, Shinzo Abe, denunció "una amenaza grave y sin precedentes". Abe telefoneó 40 minutos con Trump, reiteró que EE.UU. estará junto a su aliado japonés y ambos acordaron "aumentar la presión sobre Corea del Norte": el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer mismo a petición de Washington, Tokio y Seúl.

Sólo hubo otras dos ocasiones en las que Corea del Norte disparó proyectiles sobre territorio nipón: una fue en 1998 y la otra fue durante la administración Obama en 2009. En ambos casos, Pyongyang dijo que los cohetes transportaban satélites para su puesta en órbita. Esta vez, no hizo una aclaración de este tipo, indicó The New York Times. "Las acciones amenazadoras y desestabilizadoras sólo aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte en la región y entre todas las naciones del mundo", indicó la Casa Blanca. China, principal aliado y socio comercial de Corea del Norte, llamó a todas las partes a mantenerse prudentes.