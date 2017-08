Antes de abrir, el primer shopping de Vaca Muerta ya ocupó la mitad de los locales

El fenómeno Vaca Muerta no solo atrajo inversiones de las grandes firmas petroleras del mundo. Su operación hizo además que cientos de ejecutivos y operarios se trasladaran desde diferentes puntos del país y el mundo para instalarse, de forma permanente u temporaria, en una zona que recién en los últimos años comenzó a adecuarse para contenerlos. Esto generó inversiones en hoteles, casas, bancos y restaurantes. Toda la oferta comercial disponible para las necesidades cotidianas de los empleados del yacimientos eligieron de a poco a Añelo para concentrarse. Ahora, esa pequeña ciudad ingresará al grupo de las que cuentan con un shopping, y lo consigue con solo 6000 habitantes.

El nuevo shopping de Añelo está incluido en un emprendimiento desarrollado por la firma Ingeniería SIMA de nueve hectáreas, ubicado en el centro de la ciudad y consta de un shopping, oficinas comerciales, una zona gastronómica, un sector destinado a viviendas con características hoteleras de módulos de estadía prolongada y un loteo residencial. El proyecto demandó una inversión de u$s 5 millones.

El centro comercial propiamente dicho comprende un área de 16.000 metros cuadrados, compuesto de seis naves con locales de 50, 100, 200 y 300 metros cuadrados cada uno conformados en una herradura alrededor de una playa de estacionamiento para 240 vehículos. La mitad de locales ya está reservado por marcas de todos los rubros, que se encuentran acondicionando sus tiendas con su respectiva estética. El banco Galicia y Garbarino son algunos de los grandes players que ya están instalados y hoy, todas las miradas están puestas en la próxima inauguración de La Anónima, el supermercado de la familia Braun que promete ser la apuesta que traccionará visitantes al lugar.

Federico Braun, presidente de La Anónima, explicó a El Cronista que había comprado el terreno hacía unos años y ante el acuerdo de competitividad que se hizo para Vaca Muerta que logró resurgir el interés por invertir en la zona, se decidió la construcción y apertura del supermercado. "Es una contribución que aportamos a la zona, y si se consolida el 10% de lo que se proyecta hacer en Vaca Muerta, la oportunidad para la empresa es genial", resumió. Según el ejecutivo, la presencia de La Anónima no solo traerá un surtido de productos que no están disponibles en Añelo (incluso habrá un sistema on line para abastecer de electrodomésticos, entre otros rubros) sino que también beneficiará a los consumidores con precios más bajos que los que hoy se pagan en la ciudad en los pequeños almacenes o maxikioscos que existen. La construcción del supermercado costó $ 55 millones y su inauguración será el 15 de septiembre.

En paralelo al shopping se desarrolló además un complejo habitacional que incluye viviendas con características hoteleras de estadía prolongada. Bajo la marca Land, una cadena propiedad de la desarrolladora del proyecto, está enteramente destinados al mercado corporativo con un modelo de negocio en el que la estadía se hace por entre dos y tres meses, un formato que suelen requerir las petroleras en este tipo de zonas, con bajos costos.

Hay 10 módulos de seis dúplex cada uno, amueblados y totalmente equipados con TV por cable, calefacción, aire acondicionado y conexión a internet Wi-Fi. Los huéspedes además tienen acceso a la cancha de fútbol y sala de eventos o capacitación para 25 personas que cuenta con parrilla, cocina, mobiliario (escritorios, mesas y sillas) e internet libre por Wi-Fi. El complejo se completa con oficinas, también enfocadas a la industria del petróleo y el gas y sus proveedores, y un loteo residencial ubicado en el centro de la ciudad que cuenta con 15.000 metros cuadrados dividido en 43 lotes de unos 324 metros cuadrados cada uno.

La apuesta de los desarrolladores de este complejo es al crecimiento poblacional de la ciudad. Se espera que en el corto plazo Añelo tenga 15.000 habitantes y sume más personas que llegan por el día a trabajar a la zona y necesiten hacer compras y distenderse en el centro de una ciudad que aún tiene alternativas muy acotadas.