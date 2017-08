Para Bein, crecer al 3% anual es insuficiente

El economista Miguel Bein, cerebro del plan de ajuste que iba a desarrollar Daniel Scioli si finalmente se convertía en Presidente en 2015, aseguró ayer que un crecimiento de 3% anual como el que prevé el Gobierno es "insuficiente" para las necesidades que tiene el país.

"La inversión en relación al Producto Bruto Interno (PBI) aumentó considerablemente en el último año, pero sigue siendo baja. Para crecer a cifras considerables, de 4%/5% por año, hace falta que esa relación se incremente hasta el 24% del PBI", analizó el titular de Estudio Bein & Asociados en el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Con dos concepciones económicas casi opuestas, es notable su coincidencia con Diego Giacomini y Javier Milei, de Economía & Regiones, que dijeron la semana pasada que crecer al 3% anual "es irse a la B decorosamente"; en cambio, para que aumente el PBI per cápita y alcance a los niveles de Chile, creen que se necesita un crecimiento anual de 6%, con mayores ajustes.

Otro ex asesor del actual candidato a diputado por Buenos Aires que estuvo en el Palacio Duhau fue Mario Blejer. Para el economista cordobés, las elecciones primarias despejaron todas las dudas de los inversores. "Cuanto más tarden en ponerse a producir van a perder cada vez más oportunidades", avisó Blejer.

Para el ex presidente del Banco Central entre enero y junio de 2002, más allá de las reformas pendientes, el horizonte de inversión está casi despejado.