Debido a compras de fin de mes, el dólar se incrementó 15 centavos hasta los $ 17,64

Ayer el dólar creció 16,5 centavos en el terreno mayorista y así trepó hasta $ 17,395, el valor más alto en dos semanas. El alza se trasladó a las pizarras, donde el billete se vendió 15 centavos más caro, a un promedio de $ 17,645.

Al tipo de cambio no le faltaron motivos para subir, sin embargo, el repunte se explica especialmente por las compras para cobertura y giros, típicas de la última semana de cada mes. A esto se le suman otros factores, no menores: el precio estaba bajo, pocas ventas de los exportadores y la inquietud que generaron los rumores sobre un posible impuesto a la renta financiera (ver página 3). Por si fuera poco, las tensiones geopolíticas también condicionaron la rueda, aunque a nivel regional no se percibió el mismo efecto.

Además, el aumento del precio del dólar fue acompañado por un fuerte volumen de negocios, cerca de u$s 561 millones, un 30% más que lo operado en la rueda previa.

"La última semana del mes se genera órdenes de compra por giro de dividendos que hacen las empresas, por lo general de automotrices o de energía. Suele ser la semana más demandada también por la cobertura de fin de mes. Hay que agregar, además, que los cerealeros vienen ofertando muy poco; calculo que mantuvieron el mismo nivel de la semana pasada. Hoy (por ayer) liquidaron unos u$s 80 millones", dijo Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

Las cámaras cerealeras informaron el lunes ventas por u$s 381,8 millones, alrededor de u$s 95 millones en cada una de las cuatro ruedas que tuvo la semana pasada.

En cuanto a la posibilidad de que se grave la renta financiera, García señaló que "ese rumor se comentaba por las mesas", y opinó que se creía que "hoy (ayer) podía subir un poco por eso". De todas formas, sostuvo que no cree que se sepa mucho más ahora, sino después de octubre, "para no poner nervioso al mercado antes de las elecciones".

Por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, detalló que el dólar "operó con tono sostenido y demandado desde el inicio de las operaciones, abandonando una calma y tranquilidad que fueron característica de las jornadas anteriores". El mínimo y el máximo intradiario fueron $ 17,24 y $ 17,399, respectivamente.

"Desde el inicio de la jornada el dólar comenzó a ser demandado por bancos y empresas, para coberturas de fin de mes, pero aún con pocas operaciones y al medio día sólo se habían operado u$s 120 millones, lo que presagiaba una suba mayor. Hubo bancos que también operaron swaps cambiarios por un total de u$s 118 millones para tomar y/o colocar pesos con uso de divisas, mediante compra-ventas simultáneas a distintos plazos", describió Fernando Izzo, en su informe diario de ABC Mercado de Cambios.

Por otro lado, los futuros se negociaron "muy ofrecidos", informaron desde Global Agro Broker, "en particular en la parte corta de la curva, que no convalidó el alza del spot y recortó fuerte las tasas implícitas hasta cerrar la corta en negativo".

El monto operado en Rofex fue de $ 12.000 millones; el 70% fue roll over de agosto a septiembre. Finalmente, para los próximos días, Quintana anticipó que "el efecto contagio de la situación internacional puede tener alguna influencia en la evolución de los precios del dólar en la plaza doméstica alentando una corrección que no se justifica por factores estrictamente locales".