Ratifican denuncia por el dragado en Mar del Plata

Tal cual lo adelantado por Transport & Cargo en su edición del 28 de junio último, la Justicia Federal de Mar del Plata dispuso una serie de pedidos de documentación, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en las obras de dragado del puerto local realizadas entre 2008 y 2015, a partir de una denuncia impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que fue ratificada la pasada semana, informaron hoy fuentes judiciales. La denuncia por posible "fraude a la administración pública" fue radicada el 6 de marzo último y ratificada el martes último ante el Juzgado Federal 1 de la ciudad por Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación (SSPVN), en representación de la cartera de Transporte.



Metz solicitó que fueran investigados una serie de convenios que el Estado Nacional firmó entre 2008 y 2012 con el astillero Tandanor, con el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMDP) y con el gobierno bonaerense para la realización de tareas de remoción de sedimentos en el puerto de la ciudad balnearia, que se desarrollaron hasta 2015.

A partir de la ratificación de la denuncia, el juez Santiago Inchausti dispuso el martes último dos pedidos de documentación a Tandanor, y también a la nueva gestión del Consorcio Portuario local. La presentación judicial, a la que tuvo acceso Télam, detalla que en agosto de 2008, la SSPVN, entonces bajo la órbita del Ministerio de Planificación comandado por Julio De Vido, firmó un "convenio de reparación" con Tandanor, para poner a punto al draga "259 C Mendoza", perteneciente al Estado Nacional.

Según el acuerdo, los trabajos demandarían $4.975.111,35, pero el convenio "no se habría completado, pese a haber sido abonado en su totalidad", lo que exigió nuevas contrataciones con los mismos talleres navales por $3.850.281,13.

La investigación, en la que interviene el fiscal Nicolás Cizik, pone la lupa también en un "convenio de cooperación" firmado en octubre de 2008 entre la SSPVN y el CPRMDP.

Este acuerdo establecía que el Estado nacional aportaría la draga y desembolsaría $16.851.517, en tanto que el Consorcio aportaría la estructura administrativa y supervisaría el dragado: la denuncia en la justicia federal señala que en 2010 se acordó una ampliación presupuestaria de $30.002.286,46, y el trabajo nunca se completó.

"De acuerdo a lo que se desprende del informe de rendición de cuenta efectuado al 30 de abril de 2015", señala la presentación, los gastos ascienden a 46.822.913,85, pero "no existirían constancias obrantes de los últimos trabajos de dragado realizados".

Uno más

Otro hecho denunciado es que en diciembre de 2012, durante la vigencia del convenio anterior para realizar el dragado, la SSPVN -que había pasado a la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, conducido por Florencio Randazzo- y el gobierno bonaerense de Daniel Scioli firmaron uno nuevo, para contratar otra draga.

El servicio fue asignado a la unión transitoria de empresas "Servimagnus S.A, SDC Do Brasil Servicios Marítimos Ltda, Rowing S.A, Servidragas", por $107.811.000, con un plazo que no fue cumplido y fue prorrogado hasta la finalización parcial de las tareas en junio de 2015.

La actual gestión de la SSPVN señala además que el precio acordado por metro cúbico de sedimento extraído en ese caso -US$ 18,13- superaba cotizaciones del momento en otras empresas internacionales, como "China Harbour Engineering Company Ltd" u$s 2,82- y el grupo belga "Jan De Nul" u$s 3,15-.

Fuentes portuarias señalaron a Télam que el dragado realizado en 2017 por la nueva gestión de CPRMDP tuvo un costo de u$s 4,87 por metro cúbico.