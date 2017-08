Landau: “Por primera vez desde el 83 el escrutinio definitivo difiere del provisorio”

El apoderado de Unidad Ciudadana, Jorge Landau, aseguró hoy que “es la primera vez en democracia que el escrutinio definitivo difiere del provisorio” y adelantó que, de cara a las elecciones legislativas de octubre, el kirchenrismo intentará “generar hechos jurídicos que impidan esta situación”.

En declaraciones formuladas a FutuRock, Landau precisó que “en los últimos 30 años de democracia, Argentina tiene un régimen electoral que pasa por un escrutinio provisorio que no tiene relevancia jurídica, pero sí política” y graficó que “la ley prevé el escrutinio definitivo que comenzó el miércoles posterior a las elecciones a las 8 de la mañana. Desde ahí hasta hoy, o sea 15 días, es el tiempo que tarda habitualmente”.

“El escrutinio provisorio nunca llega a la totalidad de las mesas. Llega a un 97, 98%. De cualquier modo, el escrutinio provisorio tiene un grado de certeza bastante importante. El escrutinio provisorio siempre acompaña al definitivo. Ésta sería la primera vez que esto no pasa” analizó.

Sostuvo que “no tengo ninguna duda de que todo esto fue montado por el gobierno nacional” y añadió que “lo cierto es que todos los datos se terminan volcando”.

Landau destacó que “además del show mediático, ahora se ha proyectado un resultado que se mantuvo como zócalo de pantalla como un acto proclamatorio, sugiriendo quién había perdido la elección” y agregó que “para evitar el titular del triunfo en los medios, se interrumpió en el 95%”.

Explicó que de cara a las elecciones legislativas de octubre, “vamos a tratar de generar una serie de hechos jurídicos que impida esta situación en octubre” y evaluó que “yo sabía que esto iba a pasar; lo que se buscó presentar en la noche del domingo fue que el Gobierno había ganado en los cuatro principales territorios argentinos usando engañosamente el resultado de Capital Federal y mostrando el de

Córdoba, y metieron en la misma bolsa lo de Buenos Aires y Santa Fe”.

“Esa noche, (María Eugenia) Vidal se cuidó muy bien de decir que ganaron. El único que ratificó que Cambiemos había ganado fue Sergio Massa, sobre el que huelgan las palabras. Claramente, se trató de una maniobra de comunicación”, dijo.

Apuntó que “lo terrible de la situación es que también están destruyendo un sistema electoral que no falla desde el año 83. Me convenga o no, voy a defender este sistema. No puede ser que se manosee por un tipo de ventaja pequeña y personal”.