El sueño del 'peronismo razonable' deberá esperar a octubre

“Una vez que el dique se fisura y se rompe, ya está, al agua no la parás más”. La figura corresponde a un importante referente del peronismo quien cree que, pese al estrecho triunfo de Cristina Kirchner en la PASO bonaerense, hay un ciclo político terminado. Y no habla solo de la ex presidenta, sino también de otras sorpresas que deparó el triunfo nacional de Cambiemos, como el caso de San Luis.

El dique se rompió y ahora son varios sectores de la oposición que buscan que no los tape el agua. En el peronismo, en sus diferentes versiones y etiquetas, hay quienes consideran que tienen un salvavidas puesto y podrán esperar hasta que el vendaval pase. Otros creen, desde una perspectiva diferente, que también son parte del cambio, de la nueva corriente, y tienen la oportunidad de construir una oposición tan distinta a Mauricio Macri como al peronismo clásico que convivió con los Kirchner.

Creen que en el nuevo escenario habrá espacio para una “oposición razonable”, a tono con la pretensión del actual humor social de una “nueva política”, y por lo tanto eso conlleva también a la necesidad de un “peronismo razonable” (como lo definen algunos en contraposición a la confrontación K).

“Puede existir una oposición distinta, que sepa acompañar al Gobierno en las cosas que están bien y criticar las que están mal, y cuando llegue el momento de la definición electoral podremos decir: esto se hizo bien, pero nosotros lo vamos a hacer mejor”, se esperanza uno de los que fogonean esa alternativa.

El gran escenario de la reconstrucción poselectoral será el Congreso, donde los números cuentan. Una figura clave en el Senado es el jefe del bloque, Miguel Pichetto, un conocido articulador de la política parlamentaria, quien ya se prepara para convivir en el recinto con Cristina, en un ambiente que dependerá claramente del resultado que obtenga la expresidenta en octubre. Pichetto viene manteniendo aceitados contactos con los gobernadores peronistas que buscan su propio peso y perfil por fuera de toda marca kirchnerista.

Juan Manuel Urtubey, Gobernador de Salta.

Uno de esos gobernadores con perfil propio es el Córdoba, Juan Schiaretti, así como el salteño Juan Manuel Urtubey, con relativo peso territorial pero una figura proyectable a nivel nacional. Se conoció estos días también que Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan) y Sergio Casas (La Rioja), fueron algunos de los mandatarios que pasaron por el despacho de Pichetto, preocupados por el futuro de la Cámara Alta.

¿Quién es el líder?

El sueño del “peronismo razonable” –que en realidad incluiría también otros colores políticos- implicaría un cambio de matriz. Tradicionalmente construido alrededor de la figura del líder, hay quienes piensan ahora que el aglutinante en el justicialismo debería ser diferente. “Primero deberíamos ponernos de acuerdo y trabajar en algunas cosas, después llegado el momento elegiremos un candidato”, proponen. Otro argumento contra el estilo de Cristina.

¿Será factible? Hay, por ahora, dos escollos casi insuperables. Primero, reconocen, la lógica impuesta en este año electoral es binaria: Macri o Cristina. En esa polarización entre “Cambiemos y el pasado” queda poco espacio para otra avenida del medio, como la que también propone Sergio Massa. Octubre sería entonces la fecha obligada para esperar que esa lógica se transforme.

Juan Schiaretti

El otro problema es la incertidumbre electoral sobre la provincia de Buenos Aires –incluso en Santa Fe-. Si bien la mayoría de los pronósticos coinciden en vaticinar un triunfo de Cambiemos sobre Cristina, el kirchnerismo bonaerense parece lejos de darse por clausurado.

Pero no todo es cuestión de campaña: el reclamo de María Eugenia de Vidal de recursos para el Fondo del Conurbano abrió la disputa con los gobernadores y alteró los diálogos con el oficialismo. Una muestra de que el reacomodamiento del poder después de octubre no será fácil.