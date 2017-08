Kohan: " Más del triunfalismo, la cuestión fiscal no está resuelta en la Argentina"

El periodista especializado en economía Guillermo Willy Kohan dijo que “la reforma impositiva se va a presentar en el 2017 después de las elecciones. Se va a discutir en el Congreso durante todo el 2018 y recién se va a aplicar en el 2019”, con lo cual advirtió que “habrá que tener mucha paciencia y ser prudentes”.

Kohan marcó las diferencias en cuanto al impuesto al cheque, el cual “no requiere de una reforma tributaria” sino que “depende de la aprobación o no de su prorroga en base al consenso que se logre con loa gobernadores”.

Al respecto señaló que “se suspendió la reunión que iba a haber hoy entre los gobernadores del peronismo donde se suponía que le iban a declarar la guerra económica al presidente Macri por la cuestión del fondo del conurbano y los impuestos”.

“Hay mucha especulación sobre lo que va a hacer la Corte Suprema con la disputa del dinero entre la Nación y las provincias y el fondo del conurbano. Dicen que la Corte está diciendo a mi no me miren, este bolonqui lo tiene que arreglar la política, no los jueces” afirmó en diálogo con radio Mitre.

En el mismo sentido, Kohan sostuvo: “Los que respiran con más alivio son los propios hombres de la Casa de Gobierno porque en la medida que no haya un fallo de la Corte sobre la cuestión del conurbano, se supone al mismo tiempo que María Eugenia Vidal no va a ser perjudicada, con lo cual financiamiento para la provincia el año que viene va a haber aunque la Corte no defina la cuestión del fondo del conurbano. Esto le puede dar mayores posibilidades al presidente Macri y a todo el equipo de gobierno para negociar con los gobernadores la reforma impositiva, algún nuevo pacto fiscal y sobre todo prorrogar la emergencia económica”.

“Cuando hablamos de impuestos hay que hablar de gasto público y de déficit fiscal. Para la revista The Economist el déficit local está en el 6% cuando EE.UU. está al 3%, y en la mayoría de los países europeos está entre 1,5% y 2%. Por ejemplo, Brasil y Arabia Saudita sí tienen 8% de déficit pero ellos tienen el petróleo. Nosotros vivimos de prestado y tenemos un Banco Central que emite papelitos de colores”, sostuvo.

Al finalizar, Kohan remarcó que “más allá de la consolidación política y del triunfalismo, la cuestión fiscal no está resuelta en la Argentina y va a ser muy difícil que se puedan bajar los impuestos si no miramos el gasto público”.