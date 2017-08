El juicio contra Boudou por la causa Ciccone arranca el 3 de octubre

El juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la operación de compra venta de la ex Ciccone Calcográfica comenzará finalmente el próximo 3 de octubre. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, que encabezará el proceso. El ex funcionario y el resto de las partes fueron citados además para el 1 de septiembre próximo para notificarse personalmente de la resolución que fija la fecha de inicio del debate.

Junto a Boudou serán juzgados su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Lorenzino, ex funcionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa. En tanto, en la causa aún resta definir la suerte del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; así como el de la ex presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura.

En este expediente, la Justicia sostiene la hipótesis de que, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou a través de su amigo José María Nuñez Carmona y el abogado Alejandro Vandenbroele (titular de The Old Fund) como intermediarios se interesó por la adquisición del 70% de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.

En el caso está acusado Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública, que contempla penas de uno a seis años de prisión, y cohecho (coimas): de recibir una pena en este proceso, podría exponerse a prisión efectiva, aunque ello no implica la ejecución en forma inmediata, lo que recién ocurriría en caso de que el fallo quede firme de la mano de la Cámara Federal de Casación Penal.

Uno de los testigos convocados es Guillermo David Reinwick, ex yerno del ex dueño de Ciccone, quien aportó información sobre las reuniones con Nuñez Carmona por salvataje de la empresa, quien habría actuado en representación de Boudou.

Al fijar la fecha, el Tribunal también decidió que en el juicio serán testigos Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele, y Agustina Seguin, ex pareja de Boudou y quien junto al ex funcionario fuera sobreseída por la documentación apócrifa en la transferencia de un vehículo que él compró en 1993.

Por esa causa, ayer la fiscal Stella Maris Scandura apeló y reclamó que Boudou sea condenado a tres años de prisión.