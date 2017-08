Se desaceleró 36% la liquidación de agrodólares 

La liquidación semanal de divisas provenientes de las exportaciones de granos, oleaginosas y derivados mostró una fuerte desaceleración entre el martes y el viernes pasado frente a la semana previa, al ubicarse en torno de los u$s 381 millones -un 36% menos-.

En la semana corta por el feriado del lunes, las empresas del sector liquidaron unos 381.855.513 dólares, indicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), muy por debajo de los u$s 601 millones de la semana previa.

El monto liquidado desde comienzos de año hasta el 25 de agosto asciende a u$s 15.383.751.138, dijeron las entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.

Si bien hubo una liquidación más baja por jornada la semana pasada, el stock final fue afectado también por el feriado del lunes 21, en conmemoración del paso a la inmortalidad del General San Martín.

Las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados habían liquidado unos u$s 601 millones la semana anterior, al mostrar una aceleración respecto de los días previos.

Según datos del sector, las firmas agroexportadoras liquidaron unos u$s 601.334.539 entre los días 14 y 18 de agosto, mientras que en las tres semanas previas habían vendido 405,1 millones; u$s 491 millones; y u$s 406,8 millones respectivamente.