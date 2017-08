Un joven confundió a Esteban Bullrich con el amante de su novia y ahora está detenido

Un joven de 18 años fue detenido el fin de semana tras haber proferido amenazas al teléfono celular del primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Esteban Bullrich, creyendo que se comunicaba con un supuesto amante de su pareja.

El arresto fue concretado el sábado a la madrugada en la localidad bonaerense de Tapalqué, luego de un operativo que incluyó la intervención de su teléfono. Posteriormente le negaron la excarcelación, indicó su padre, Matías Di Biasi.

“La pareja de mi hijo tenía agendado un número telefónico que, según lo que me contó, lo había guardado cuando Bullrich lo pasó por televisión, por si había una posibilidad de adquirir una casa u obtener ayuda por parte del oficialismo”, contó el padre del detenido.

Sobre los sucesos que desencadenaron en la detención de su hijo, relató: “No sabemos si le revisa el celular a su novia, pero accede al número de Bullrich, que lo tenía agendado como ’Esteban Cambiemos’, y, en un acto de celos injustificado, le empieza a escribir, sin saber quién es”.

“Evidentemente le escribió de mala manera, pensando que era alguien que estaba teniendo algún tipo de relación con su pareja, con quien tiene un hijo de 2 años”, agregó.

En diálogo con radio Diez, Di Biasi consignó que a partir de entonces se inicia una investigación y a su hijo le intervienen el teléfono, logran encontrar su ubicación y el viernes a la noche le ordenan el arresto.

Ahora, el joven “está detenido en la DDI de San Isidro” y la jueza Sandra Arroyo Salgado “le negó la excarcelación, diciendo que, al liberarlo, puede entorpecer la investigación”, añadió. El padre indicó además que a su hijo “le tomaron declaración el sábado al mediodía y declaró lo que pasó”.

Además, subrayó que el joven “tiene 18 años y no participa en política, no le interesa. Si le preguntan quién es Esteban Bullrich, no creo que lo conozca”. “Le secuestraron el teléfono personal, su notebook y el teléfono de la madre, con quien vive, pero no encontraron nada”, completó.