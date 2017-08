Bonafini: "Mi único gasto superfluo es el papel higiénico doble"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, adelantó hoy que no se presentará a la indagatoria dictada por el juez en lo Penal Económico Diego García Berro para el próximo 25 de octubre, por el presunto desvío de 46,1 millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de la Fundación, que nunca fueron depositados en ANSeS.

"El único gasto superfluo mío es el papel higiénico doble. Ya saben que vivo de mis dos pensiones, tengo la misma casa que ni la he pintado. Pero me quieren joder la vida para obligarme a que vaya ante los jueces y baje la cabeza. Pero no voy a ir", desafió.

En declaraciones a radio Del Plata, Bonafini argumentó que las Madres no tienen "un mango ni partido al medio" y que todos los fondos destinados a la construcción de viviendas se manejaban "por arriba".

"Firmaba el proyecto (el ex ministro de Planificación, Julio) De Vido; después lo pasaba a (el ex secretario de Obras Públicas, José) López; después a (el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel) Fatala y afanaba (Sergio) Schoklender todo lo que quería. Se hicieron cantidad de barrios, de casas, de hospitales. Lo que pasa es que no se pagaron los insumos y la ART a los trabajadores, y se afanó plata un montón. Pero nosotros no vimos un peso", subrayó.

Bonafini explicó además que en la causa principal que investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en la cual está procesada, entregaron "60 cajas con información, pero ni siquiera las abrieron", y dijo que como en la Justicia "no saben o no quieren saber quién se quedó con la plata", las "hacen pagar" a las Madres.

El juez García Berro citó a indagatoria a Bonafini para el 25 de octubre, en línea con lo que ordenaron sus superiores de la sala B de la Cámara de Apelaciones, Roberto Hornos y Marcos Grabivker, quienes consideraron "que existen elementos suficientes" para llamarla a declarar.

Fuente: Agencia DyN