Tenso cruce entre Lanata y Jones Huala desde la cárcel de Esquel

El periodista Jorge Lanata entrevistó anoche al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jone Huala, quien se encuentra preso en la Unidad 14 en Esquel, con quien mantuvo un tenso cruce.

Durante la entrevista, el líder de la RAM cuestionó en reiteradas oportunidades al periodista por no haber trabajado como obrero e insistió en que los trabajadores como el fueron quienes “crearon el mundo”.

“Vos decís que no tenés problema en el uso de la violencia, que estás en contra del capitalismo”, cuestionó el periodista. “Cuando usted estaba en Página/12 no decía cosas parecidas. Usted cambió mucho. Recuerdo cuando alentaba a la rebelión por los cacerolazos. Yo estuve en la calle en el 2001 y ahora pasa lo mismo. Usted porque pertenece a otra clase social, pero nosotros somos pobres. Yo ando con la misma alpargata con la que caí. No es por marketing. Somos pobres. No nos financia nadie. Somos obreros y albañiles“, replicó Huala.

Huala le reprochó a Lanata por tener un reloj. “Yo no tengo ese reloj”, dijo Huala. A lo que el periodista le contectó: “Lo tengo porque trabajé para eso”. “Esa es la mentalidad burguesa, el principio del capitalismo”, contestó el Mapuche en forma de reclamo. “¿Vos de qué trabajas?”, le preguntó el conductor. “En el campo. A los 13 años trabajé en la construcción. ¿Trabajó en la construcción alguna vez?”, devolvió casi en forma de reproche. “No. Pero no solo en la construcción se trabaja, disculpame”, replicó.

Según detalló el periodista, Huala pidió que se le entregara el material en crudo de la entrevista para que no fuera adulterada y no accedió a que se editara la nota, por lo que Lanata solamente decidió hacer una entrevista de 23 minutos para poder emitir el material completo en su programa.

Llegado el momento de hablar de la desaparición de Santiago Maldonado, Huala aseguró que Gendarmería estuvo involucrada en el caso. “Ellos se llevaron a Maldonado. La gente lo vio. Hay un testigo protegido que Bullrich lo mandó al frente. Lo vienen cagando a palos hace tres meses. Es uno de los detenidos que hubo. Eso es terrorismo de estado. Me vienen cagando a palos desde que soy chico”, definió.

Huala afirmó que el reclamo Mapuche para exigir derechos sobre las tierras que reclaman está basado en que se encuentran en la zona desde “hace miles de años” y negó ser hijo de ingleses. “A nosotros nos cambiaron el apellido. Tenemos los papeles originales de la truchada de los ingleses. Tenemos los planos de los cambios de los dibujos de los ingleses. Estamos discutiendo que nos devuelvan esos cuadros y luego a largo plazo planteamos que se vaya Benetton del territorio mapuche”, contestó.

“Por un lado estás en contra de la propiedad privada, y por el otro la defendés más que nadie. Sos más conservador que nadie”, argumentó Lanata. “Sí. Soy conservador”, se autodefinió.

Por último, Huala se refirió a la forma de gobierno del país y, aunque no afirmó estar a favor de la democracia, tampoco la desvalorizó como forma de autoridad. “Si a la gente le gusta la democracia está bien. Me gusta mucho más que la dictadura“, comentó.