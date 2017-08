Una pyme jujeña fue la primera en financiarse con la ON simple

La constructora jujeña "Villanueva e Hijos S.A." fue la primera pyme en financiarse con la Obligación Negociable ON simple de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Recibió $ 6 millones en el debut del instrumento mientras que la colocación fue auspiciosa: la oferta duplicó a la demanda.

Villanueva e Hijos es la primera empresa en financiarse a través de esta nueva herramienta especializada, mientras que otra docena de pymes ya solicitó autorización a CNV para recibir financiamiento mediante la ON Simple.

La amortización del bono está establecida en cuatro pagos trimestrales de $ 1.500.000 cada uno.

La primera ON simple recibió ofertas por $11.700.000, lo que representa una sobreoferta del 95%, y cortó con un diferencial sobre la tasa Badlar del 4,75%.

Para Fernando Luciani, director ejecutivo del MAV, "este tipo de productos es estratégico para potenciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, asistirlas mediante herramientas que posibiliten su financiamiento, especialización que corresponde a este Mercado. Por eso hemos simplificado todos los procesos para que la ON pyme pueda negociarse de forma ágil a través de nuestra plataforma operativa".

"Este resultado marca claramente el aporte que se puede realizar desde el Mercado de Capitales hacia la economía real. En este sentido hubo un destacado trabajo de CNV por disminuir los trámites burocráticos y bajar los costos que debía afrontar una pyme para lograr crédito", añadió. Las pymes necesitaban un producto que les permita acceder a crédito de mediano y largo plazo de forma ágil y eficiente, y en ese sentido esta primera emisión nos genera mucho optimismo", agregó Luciani.