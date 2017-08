Cencosud vende activos por u$s 1000 millones

El grupo chileno Cencosud informó que ejecutará un plan de venta de activos no estratégicos con el que espera recaudar hasta u$s 1000 millones para reducir deuda y acelerar el crecimiento de sus negocios.

La compañía tiene operaciones en Argentina (con los supermercados Jumbo, Disco y Vea), además de en Brasil, Chile, Colombia y Perú, pero no especificó aún donde se encuentran los activos que serán puestos en venta. En una carta al regulador de valores en Santiago de Chile, solo indicó que el objetivo de la operación es concretar el plan en un plazo de entre 12 y 18 meses.