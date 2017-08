Últimos días para inscribirse en concurso de History

A pocos días de cerrarse las inscripciones para participar en la nueva versión de "Una Idea Para Cambiar la Historia", History Channel invita a los miles de emprendedores latinoamericanos para que participen en la iniciativa más importante de apoyo a la creatividad y responsabilidad social en la región. Este año la etapa de inscripciones estará abierta hasta el 4 de septiembre y los participantes deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página web http://unaidea.tuhistory.com."Una Idea Para Cambiar la Historia" se ha consolidado como una iniciativa exclusiva que busca hacer visibles a los ojos del público, aquellas personas y proyectos de pensamiento innovador y significativo que construirán un legado para beneficio de las generaciones venideras. Este año la iniciativa de History nuevamente contará con un premio de u$s 140.000 en total y que será distribuido de la siguiente manera: u$s 60 mil para el primer lugar, u$s 40 mil para el segundo, u$s 20 mil para el tercero y u$s 10 mil para el cuarto y quinto lugar respectivamente, dinero que tendrá que ser destinado en su totalidad al desarrollo y mejoramiento de los proyectos.