Tras cinco días de búsquedas, reapareció al asesor de Ritondo

Oscar Alvarenga, el ex policía que trabaja en el Ministerio de Seguridad bonaerense junto con el titular de la cartera, Cristian Ritondo, fue encontrado este domingo en el barrio porteño de Palermo tras haber sido visto por última vez el martes pasado.

Alvarenga, de 45 años y con residencia en La Plata, aseguró no recordar cómo se perdió y se justificó diciendo que sufre "un problema personal". La policía lo encontró este domingo en una sala del Hipódromo de Palermo, en presunto estado de shock, junto con su camioneta.

El ex policía se ausentó de su hogar en una semana caliente para la gobernación, por los ataques que recibieron varias dependencias provinciales. Los sucesos, todavía no esclarecidos, motivaron que la gobernadora María Eugenia Vidal desplazara al jefe de la Superintendencia de Inteligencia Criminal de la policía provincial, Héctor Puente, y colocara en su lugar al comisario mayor Víctor Carro, quien ocupaba hasta hace días el segundo lugar en la mencionada superintendencia.