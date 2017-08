Entusiasmo con los Pumas en Salta

Protección mediática

Un recuerdo de los amigos

Los Pumas, pese a su derrota ante los Springbocks, fueron la atracción de Salta este fin de semana. La segunda fecha del Rugby Championship se jugó en el estadio Padre Martearena, y el público no faltó. Tampoco las caras conocidas. Una de ellas fue el directivo de la UIA José Urtubey. Partido emotivo y tenso, que terminó con caras largas en el vestuario local, pero público acompañó igual y el clima no decayó en el VIP montado por Imperial, uno de los sponsors, a la hora del tercer tiempo. Ahí se le vio muy saludado a Urtubey, entre charlas sobre el desempeño de los Pumas y su agenda empresaria.Resulta extraño que después de años de guerra mediática entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, un funcionario del macrismo se queje de que los medios no lo protegen. Pero sucedió. Al finalizar una reunión, el hombre, con oficina en el Palacio de Hacienda, dijo que algunos medios no cuidan su imagen y, para demostrarlo, abrió en su celular un artículo crítico de la revista satírica Barcelona. Mejor tomarlo con humor.La apertura del encuentro de CFI los reencontró tras las PASO. El gobernador Juan Manuel Urtubey se sentó junto a la vicepresidente Gabriela Michetti y charlaron al oído. Cuando llegó su momento, Urtubey entronó su bandera, tomó el micrófono y saludó a la vicepresidente con un afectuoso ‘Gaby’, que ella devolvió con una sonrisa mientras filmaba con su celular. Michetti siguió filmando el acto mientras hablaba la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Pero cuando la política fueguina terminó, la vicepresidenta escuchó al locutor que anunciaba quien la seguía, guardó el celular. Decidió que no era valioso el recuerdo del momento de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.