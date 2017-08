Comienza el Abierto de EE.UU, que repartirá los mayores premios de la historia del tenis

El US Open 2017, que comienza hoy, repartirá los mayores premios de la historia del tenis. Ningún otro torneo habrá entregado más u$s 50 millones hasta la fecha como lo hará el cuarto y última Grand Slam de la temporada.

Esto supone un 9% de incremento respecto a los premios repartidos en 2016 y deja al certamen que se juega en las canchas de Flushing Meadows como el que más dinero reparte de todo el circuito. Tanto el ganador como la ganadora del certamen se embolsará la cifra de u$s 3,7 millones (u$s 200.000 más que el año anterior). En tanto, los campeones del dobles por su parte se llevarán u$s 675.000.

El mayor aumento en porcentaje se lo llevarán los participantes de la clasificación. En total, el US Open repartirá u$s 2,9 millones entre todos los tenistas que compitan en la qualy. Se trata de un aumento del 49,2% respecto al año anterior.

La Presidenta de la USTA (la Asociación de Tenis de los Estados Unidos), Katrina Adams, se mostró feliz de poder dar estas cifras. "Hace cinco años nos comprometimos con los jugadores a que el reparto de dinero alcanzaría la cifra de u$s 50 millones y estamos encantados de haber podido lograrlo. Los tenistas, además, verán mejorada su estancia con reformas en la Sala de Restaurante y mejoras en la sala de Gimnasio y Vestuarios. Nuestro objetivo es que su experiencia sea la mejor que tengan en todo el mundo", comentó.

El debut de Del Potro

El tandilense Juan Martín Del Potro debutará frente al suizo Henri Laaksonen. Además de la presentación del campeón en el torneo neoyorquino en 2009, se destaca el duelo de argentinos que protagonizarán el porteño Diego Schwartzman y el chascomunense Carlos Berlocq. Por su parte el bahiense Guido Pella se medirá con el belga Steve Darcis, el marplatense Horacio Zeballos se las verá con el coreano Hyeon Chung y el merlense Nicolás Kicker espera por un jugador surgido de la clasificación

A diferencia de lo que ocurrió en los últimos grandes torneos, Del Potro, 28 en el ranking mundial, tuvo un buen sorteo y recién se cruzaría con un Top Ten en octavos de final.

Es que si supera a Laaksonen (94), en segunda ronda se cruzaría con el ganador del partido entre el joven local Patrick Kypson (917) y un jugador surgido de la clasificación, y en una eventual tercera podría medirse con el español Roberto Bautista Agut (15). Recién en octavos se enfrentaría con el talentoso austríaco Dominic Thiem (8).

También sobresale el regreso de la rusa Maria Sharapova (castigada por doping), invitada por la organización.