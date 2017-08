China es el país que más perderá en una guerra comercial con Estados Unidos

El impacto inmediato de cualquier guerra comercial entre Estados Unidos y China sería peor para Beijing, según un nuevo estudio de la exposición que tienen las compañías multinacionales al mercado chino.



Los sectores exportadores de EE.UU. y de otros países desarrollados tampoco se verían significativamente afectados por una desaceleración económica en China, señala un informe elaborado por The Conference Board basándose en datos sobre las exportaciones.

El think tank corporativo con sede en Nueva York descubrió que las exportaciones con valor agregado que hacen EE.UU. y la Unión Europea hacia China equivalen al 0,7% y 1,6%, respectivamente, de los productos económicos nacionales. Incluso en países vecinos como Japón, la cifra es de sólo 2,1%.

Las exportaciones de valor agregado de China hacia Norteamérica, por el contrario, equivalen aproximadamente al 3% de su PBI, lo que sugiere que Beijing tiene más que perder en cualquier enfrentamiento comercial con la administración Trump.

"Una guerra comercial entre EE.UU. y China, según reflejan estos datos, no parece ser una amenaza importante para la economía norteamericana", dijo Erik Lundh, economista y uno de los autores del informe de The Conference Board.

Sin embargo, Lundh advirtió que los daños colaterales de una guerra comercial total entre las dos economías más grandes del mundo serían considerables para ambas partes.

"Una guerra comercial entre EE.UU. y China puede derramarse hacia otras facetas importantes de la relación que podrían ser bastante dolorosas para Norteamérica", afirmó, señalando que los consumidores estadounidenses se verían perjudicados por el aumento de los precios de los productos importados. "Un derrumbe del comercio norteamericano con china tendría un impacto inmediato sobre los consumidores en cuanto a la inflación.

Steve Bannon, el polémico asesor político del presidente estadounidense Donald Trump quien fue destituido hace unos días, había dicho que EE.UU. y China están inmersos en una "guerra económica" en la que sólo puede haber un ganador.

El ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió que ambas partes iban a sufrir en caso de un aumento de las fricciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

En su informe The Conference Board desglosa datos comerciales tradicionales que, por ejemplo, consideran un tractor canadiense vendido en China como una exportación totalmente canadiense pese a que fue parcialmente construido con componentes de origen estadounidense. Las cifras de The Conference Board en cambio cuentan los componentes estadounidenses del tractor canadiense como exportaciones estadounidenses a China.

Del mismo modo, los componentes procedentes de Corea del Sur y Taiwán para los iPhone hechos en China que finalmente se venden en EE.UU. cuentan como exportaciones coreanas y taiwaneses hacia Norteamérica.

El informe reveló que si bien las exposiciones directas e indirectas que tienen las compañías multinacionales a todo desde a las políticas monetarias chinas hasta al turismo saliente "se están intensificando en términos de alcance y magnitud", desde la perspectiva comercial "el mundo, por lo general, depende poco de China".

Entre las notables excepciones se encuentran Corea del Sur y los grandes exportadores de recursos naturales como Australia, cuyas exportaciones con valor agregado a China equivalen al 6,8% y 4,4%, respectivamente, de sus productos económicos anuales. Beijing ha utilizado su poder económico sobre Seúl, en un intento por impedir el despliegue de un sistema antimisiles estadounidense.

Las cifras comerciales que capturan la complejidad de las cadenas de suministro modernas lo hacen haciendo un seguimiento del origen de los componentes en lugar de sólo tener en cuenta los productos terminados tienden a mostrar que los desequilibrios comerciales bilaterales son a menudo exagerados.

En marzo, The Conference Board calculó que, en base a las exportaciones de servicios y productos con valor agregado, el déficit comercial estadounidense con China en 2014 era de u$s 200,000 millones, o casi la mitad del déficit de u$s 360.000 millones estimado en base a los datos comerciales tradicionales.

China es el mayor importador de alimentos y energía del mundo, compra aproximadamente el 20% de las exportaciones globales en ambos sectores. También es el principal consumidor para muchos países chicos ricos en energía. En 2015, China compró entre el 40% y el 90% del petróleo crudo producido por Congo, Angola, Omán, Yemen y Sudán del Sur.