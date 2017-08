Cristina Kirchner espera el escrutinio y se relanza con acto en La Plata

Mañana será el Día D: después de terminar ayer el grueso del recuento definitivo, con detalles que quedarán para hoy, a 17 días de las PASO en la provincia de Buenos Aires que la Justicia Electoral se revelará quién ganó la contienda, cuyo escrutinio provisorio dio por ganador por décimas al candidato a senador a Esteban Bullrich (Cambiemos). Todo indica, admitido por los fiscales de los frentes durante el conteo a cargo del magistrado Juan Manuel Culotta, que se romperá la larga tradición que desde 1983 nunca se dio vuelta un resultado de un conteo a otro, al coronar a Cristina Fernández de Kirchner.



Previendo ésto, la ex Presidenta ultima detalles de un acto en La Plata. Más allá de ser su ciudad natal, una capital provincial con fuerte presencia en la mitología K, es dónde se está haciendo el escrutinio judicial. De esta manera, además de celebrar su postergada victoria, para opacar el recuerdo de los globos de Cambiemos la noche de los comicios, el evento en el Club Atenas servirá también de lanzamiento temprano de la campaña de Unidad Ciudadana para las generales del 22 de octubre, en las que tendrá el desafío de capturar votos ajenos, de 1País y del randazzismo, para volver a ganarle al experimento de María Eugenia Vidal.

Previsto originalmente para mañana a las 19, con afiches platenses ya impresos, si bien puede postergarse unas horas, el escenario no es ajeno para la ex mandataria: sirvió para cónclaves de la juventud peronista de los 70, fue visitado por un recién operado Néstor Kirchner poco antes de morir, y la propia postulante a senadora estuvo allí en septiembre del año pasado, junto a estudiantes y la nueva conducción de la FULP.

Según fuentes del Instituto Patria, no habría un escenario de 360 grados como en sus últimas presentaciones sino, más bien, una tarima para que Cristina Kirchner pueda recorrer más cercana a la militancia.

Con la culminación del recuento oficial ayer, el juez Culotta definirá hoy el reclamo sobre un puñado de mesas cuestionadas (pocas pero claves ante semejante paridad), con un prólogo de un kirchnerismo que acusó al Gobierno y al Correo por "secuestrar los votos".

El pronóstico sobre la diferencia final varía dependiendo de las fuentes: mientras en la Casa Rosada auguran un margen mínimo de 20 mil sufragios, en Unidad Ciudadana llegan a estirarlo a 85 mil. Lo cierto es que no llegaría a ser más de un punto porcentual (equivalente a 90 mil votos).

Sin esperar su pírrica consagración, Cristina Kirchner comenzó un Operativo Contención sobre los intendentes, analizado bajo la supuesta intensión de "peronizar" su discurso para cooptar los votos que fueron a su ex ministro y postulante del PJ. Anteayer, la ex Presidenta se reunió en Merlo con intendentes de la primera sección electoral, ex bastión massista en la que ganó pero necesita mejorar su performance. Y el viernes ya había estado con los alcaldes de la Tercera, tradicional polo peronista que le hizo ganar varias elecciones al kirchnerismo.

Más allá de la declamada intención de mostrar acompañamiento para las generales, cerca suyo admiten que la ex Presidenta sabe que los caciques la respaldan más por conveniencia que por amor.

Es más, el año pasado, muchos de ellos evitaban ir al Patria con la renovación peronista como bandera.

Como los tiburones, que huelen la sangre de lejos, la pregunta a futuro (2019) que se repite en el justicialismo bonaerense ya es: ¿Qué ocurre si ella no gana en octubre?. Para el PJ no hay premios consuelo.