Bono de Caputo sumó u$s 1100 millones a reservas

El Banco Central (BCRA) informó el viernes que las reservas internacionales finalizaron en u$s 49.020 millones de dólares, aumentando u$s 1111 millones respecto al día hábil anterior. Las arcas de la autoridad monetaria se vieron engrosadas por una colocación de deuda de la semana pasada, que incluyo la refinanciación de Letes por u$s 750 millones y la extensión de un bono ajustado por la tasa de política monetaria por $ 29.400 millones (unos u$s 1700 millones).

Las reservas regresaron así a los niveles que mostraban antes de la serie de intervenciones oficiales en el mercado cambiario con las que la entidad conducida por Federico Sturzenegger calmó al dólar en los últimos días antes de las primarias. En su mayor parte, este incremento de las reservas se debió al ingreso de los dólares provenientes de las emisiones de Letes y un Bono ajustado por tasa de política monetaria realizadas la semana pasada por el ministerio de Finanzas por casi u$s 2500 millones en total, dijeron fuentes del ente monetario.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 39 millones de dólares. En el mercado de cambios la semana pasada el BCRA no tuvo una participación.

Por último, el viernes también se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por 17 millones de dólares y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por tres millones de dólares.