Nuevo plan de facilidades de pago

La Resolución General 4.099 -E/2017 establece un régimen de planes de facilidades de pago en el ámbito del sistema "Mis Facilidades" sujeto para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, así como de sus respectivos intereses. Quedan incluidas en el presente régimen las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

El plan estará vigente hasta el 31 de octubre de 2017 y según el tipo de deuda de que se trate se podrá cancelar en hasta 12 o 24 cuotas mensuales.

El plan de facilidades de pago comprende:

a) Deudas vencidas entre los días 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ambos inclusive.

b) Deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2017, inclusive, correspondiente a responsables que desarrollen como actividad principal la de servicios de salud y/o enseñanza. En este caso, no se tiene en cuenta la antigüedad de la deuda como causal de exclusión para adherirse al plan.

c) Deuda proveniente de la reformulación de los planes vigentes de carácter permanente implementados por la Resolución General AFIP 3.827 que comprenda obligaciones con vencimiento entre los días 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ambos inclusive.

Asimismo, se podrán incluir obligaciones hubieran sido incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o caducos.

Tipos de planes

Exclusiones

Condiciones de plan de facilidades de pago

El régimen dispuesto por la presente comprende tres tipos de planes según el concepto que se regulariza:a) Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones.Se podrán incluir deudas correspondientes a: 1) Obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse por períodos anuales; 2) Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP): 3) Retenciones y percepciones impositivas.b) Obligaciones mensuales y otras.Se podrán incluir deudas correspondientes a las demás obligaciones de origen impositivo y/o previsional, excluidas las mencionadas en el punto a).quedando comprendidos en este tipo de plan:1) Los aportes personales de los trabajadores autónomos, 2) El impuesto integrado y el componente previsional correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS); 3) Las contribuciones con destino al Régimen de la Seguridad Social.c) Reformulación de planes vigentes, 4) Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes al 31 de julio de 2017, dispuestos por la Resolución General AFIP 3.827. Para estas reformulaciones, es requisito que las obligaciones por las que oportunamente se efectuaron el acogimiento se encuentren incluidas en la posibilidad de ser regularizadas por el presente régimen. O sea, si en el plan original hay una obligación con vencimiento anterior al 1/6/2016 no es posible efectuar la reformulación del mismo.Objetivasa) Los anticipos y/o pagos a cuenta.b) Las multas.c) Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el régimen.d) El saldo resultante de la declaración jurada del impuesto al valor agregado de los sujetos que encuadren en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, adheridos al beneficio de cancelación del IVA diferido.e) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya explotación efectiva se lleva a cabo en el país.f) Las retenciones y percepciones con destino al Régimen de la Seguridad social.g) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.h) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares.i) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).j) Las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).k) El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos.l) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.m) Las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidades vigentes, excepto que se trate de reformulaciones de planes.n) Las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidades de pago vigentes formulados conforme a las presentes disposiciones.n) El impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, el impuesto sobre el gas oil y el gas licuado, y el Fondo Hídrico de Infraestructura.o) Las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios (cuotas de amortización correspondientes a diferimientos).p) El impuesto específico sobre la realización de apuestas.q) Deudas de origen aduanero.SubjetivasSe encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos denunciados penalmente por la AFIP, por los delitos previstos en las leyes 22415, 23771 o 24769 , o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras y a los imputados por cualquiera de los mencionados delitos, siempre que se haya dictado el respectivo auto de elevación a juicio, en los casos en que la denuncia hubiera sido formulada por un tercero.Pago a cuentaLos planes de facilidades tendrán un pago a cuenta que se calculará en base a la conducta fiscal registrada en el "Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)", que será equivalente al:1. Cinco por ciento (5%) de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que encuentren en las categorías "A", "B" o "C", el cual no podrá ser inferior a un mil pesos ($ 1.000), excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.2. Diez por ciento (10%) de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categoría "D", "E" y aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá ser inferior a un mil pesos ($ 1.000), excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.Al pago a cuenta se le adicionará -en su caso- el importe correspondiente a intereses punitorios que se regularicen en el plan.Se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta, que tendrá validez hasta la hora veinticuatro (24) del día de su generación.Cuotasa) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a un mil pesos ($ 1.000).b) La determinación de la cantidad máxima de cuotas a otorgar se establecerá según el tipo de deuda que se incluya en los planes, conforme se indica en cuadro de esta nota.c) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.d) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta.e) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de adhesión al plan.La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del servicio "e- Ventanilla"Ingreso de la cuotasLas cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se formalice la adhesión y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus intereses resarcitorios podrán ser rehabilitadas pudiendo optar el contribuyente por realizar su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago mediante transferencia electrónica de fondos con la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP)considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará disponible a partir del día siguiente al del vencimiento de dicha cuota.Interés de financiamientoLa tasa de financiamiento mensual aplicable tiene un componente fijo y otro variable que será determinado en función si el contribuyente califica o no como micro y pequeña empresa. Si la adhesión al régimen se efectúe hasta el 30/9/2017 la tasa de financiamiento es menor.Se establece una tasa de interés mensual que será la equivalente a la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo a 180 días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación del plan, con el agregado del siguiente interés anual adicional, para acogimientos del 01.08 al 30.09.17, o de Octubre de del mismo año, según el caso:a) Para PyMEs: 2% y 6%b) Resto de contribuyentes: 4% y 8%Presentación de la declaración juradaSerá condición excluyente para adherir al plan de facilidades, que las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social se encuentren presentadas antes de la fecha de adhesión al régimen.RequisitosPara acogerse al plan de facilidades de pago, se deberá:a) Constituir y/o mantener ante la AFIP el domicilio fiscal electrónico.b) Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular a través del sitio web institucional, accediendo con clave fiscal al servicio "Sistema Registral" menú "Registro Tributario", opción "Administración de e-mails" y "Administración de teléfonos".c) Declarar en el servicio "Declaración de CBU" la clave bancaria uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.Solicitud de adhesiónPara adherir al plan de facilidades de pago, se deberá:a) Ingresar al sistema denominado "Mis Facilidades".b) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.Asimismo se podrán reformular los planes de facilidades de pago vigentes.c) Elegir el plan de facilidades conforme al tipo de obligación que se pretende regularizar.d) Seleccionar la clave bancaria uniforme (CBU) a utilizar.e) Consolidar la deuda, generar a través del sistema "Mis Facilidades" el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta y efectuar su ingreso conforme al procedimiento de pago electrónico de obligaciones.f) Imprimir el formulario de declaración jurada 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del plan.Aceptación de los planesLa solicitud de adhesión al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta Resolución General.Reformulación de planes de facilidades de pago vigentesLos planes de facilidades vigentes previstos por la Resolución General AFIP 3.827 que hubieran sido consolidados hasta el día 31 de julio de 2017, inclusive, podrán ser reformulados de manera optativa.Procedimiento de cancelación anticipadaLos sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar la cancelación anticipada total de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago, a partir del mes en que se produce el vencimiento de la segunda cuota del respectivo plan. A tal efecto, deberán presentar una nota en la dependencia de la AFIP en la que se encuentren inscriptos.El sistema "Mis Facilidades" calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento-, al día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud de cancelación anticipada, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de ahorro habilitada, en una única cuota.Caducidad. Causas y efectosLa caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte del Organismo Fiscal, cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación:a) Falta de cancelación de tres (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.b) Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de "e-Ventanilla" al que accederá con su clave fiscal y que se verá reflejada en el sistema "Mis Facilidades"-, la AFIP quedará habilitada para disponer las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante depósito bancario o transferencia electrónica de fondos.El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, será el que surge de la imputación generada por el sistema y deberá ser consultado en la pantalla "Impresiones" opción "Detalle de Imputación de Cuotas" del servicio "Mis Facilidades".Deudas en discusión administrativa, contencioso - administrativa o judicialAllanamientoEn el caso de incluirse en este régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia del Organismo Fiscal en la que se encuentren inscriptos..La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.Acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento y/o desistimiento a la pretensión fiscal y una vez satisfecho el pago a cuenta y producido el acogimiento por la totalidad de la deuda, el Organismo Fiscal solicitará al juez interviniente, el archivo de las actuaciones.Medidas cautelares trabadas. Efectos del acogimientoCuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia interviniente del Organismo Fiscal -una vez acreditada la adhesión al régimen y la presentación del formulario de declaración jurada 408 (Nuevo Modelo)- arbitrará los medios para el levantamiento de la respectiva medida cautelar.En todos los casos, con carácter previo al levantamiento, se procederá a transferir las sumas efectivamente incautadas con anterioridad a la solicitud de acogimiento al plan de facilidades de pago.El levantamiento de embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización. El mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares, que debe solicitarse con carácter previo al archivo judicial.Honorarios. Procedencia. Forma de cancelaciónLos honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos, en su caso.La cancelación de los honorarios referidos, se efectuará de contado o en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no podrán exceder de doce (12), no devengarán intereses y su importe mínimo será de quinientos pesos ($ 500).La solicitud del referido plan deberá realizarse mediante la presentación de una nota ante la dependencia del Organismo Fiscal en la que revista el agente fiscal o letrado interviniente.Costas del juicioEl ingreso de las costas -excluido honorarios- se realizará y comunicará de la siguiente forma:a) Si a la fecha de adhesión al régimen existiera liquidación firme de costas: dentro de los diez (10) días hábiles administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha, e informado dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de realizado dicho ingreso, mediante nota presentada ante la dependencia correspondiente del Organismo Fiscal.b) Si no existiera a la fecha aludida en el punto anterior liquidación firme de costas: dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa, debiendo informarse dicho ingreso dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de haberse producido el mismo, mediante nota a la dependencia interviniente de la AFIP.Disposiciones generalesLos planes de facilidades de pago que se establecen por esta resolución general podrán presentarse desde el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive.La cancelación de los planes de facilidades de pago no implica reducción alguna de los intereses resarcitorios y/o punitorios, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.El Dr. Osvaldo R Purciariello, es Contador Público Nacional, integrante del Departamento Técnico Legal Impositivo de ARIZMENDI